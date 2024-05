Ces courgettes faciles à préparer en 10 minutes pour égayer votre journée

Pourquoi choisir cette recette de courgettes? #

Ce dimanche 21 avril, profitez de ces légumes de saison pour concocter un plat rapide et délicieux.

En seulement 10 minutes, vous pouvez préparer une poêlée de courgettes épicées aux œufs, idéale pour un repas léger ou pour garnir votre lunchbox le lendemain.

Comment préparer votre plat en quelques minutes? #

Commencez par trancher vos courgettes fraîchement achetées. Faites-les sauter rapidement dans une poêle avec un peu d’huile d’olive et vos épices préférées.

Une fois les courgettes tendres mais encore croquantes, cassez quelques œufs par-dessus et laissez cuire à couvert jusqu’à ce que les blancs soient fermes mais les jaunes encore coulants.

Des astuces pour personnaliser votre recette #

La beauté de cette recette réside dans sa flexibilité. Ajoutez des herbes fraîches comme du basilic ou de la coriandre pour une touche de fraîcheur.

Si vous aimez les saveurs plus audacieuses, incorporez des morceaux de chorizo ou de fromage feta pour un contraste savoureux avec les courgettes douces.

Tranchez les courgettes en rondelles fines.

Faites chauffer de l’huile dans une poêle et ajoutez les courgettes.

Assaisonnez avec du sel, du poivre et des épices comme le paprika.

Cassez les œufs sur les courgettes et couvrez la poêle.

Servez chaud, garni de fines herbes ou de fromage.

Élément Description 🥒 Ingrédients Courgettes, œufs, huile d’olive, épices ⏰ Temps de préparation 10 minutes 👩‍🍳 Facilité Recette simple et rapide, parfaite pour débutants 🍴 Servir avec Idéal seul ou comme garniture pour sandwiches

En résumé, cette recette de courgettes épicées aux œufs est le choix parfait pour un repas rapide et satisfaisant ce dimanche. Non seulement elle est facile à préparer, mais elle offre aussi une excellente opportunité d’utiliser des produits saisonniers frais. Laissez libre cours à votre créativité en ajoutant vos ingrédients préférés et transformez ce plat simple en quelque chose d’extraordinaire. N’attendez plus, mettez de la couleur et de la saveur dans votre assiette ce week-end!

