Ces petits financiers à IG bas qui raviront vos papilles sans compromettre votre santé

Pourquoi opter pour des financiers à IG bas? #

Pourtant, pour ceux qui surveillent leur consommation de sucre, une alternative existe.

La pâtisserie Oh Oui ! propose une version allégée des financiers, où le sucre traditionnel est remplacé par des alternatives plus saines comme le sucre de fleur de coco, gardant ainsi le goût authentique et la texture moelleuse que tout le monde adore.

Quels sont les ingrédients pour un financier moins sucré? #

Confectionner des financiers à faible indice glycémique nécessite un choix judicieux d’ingrédients. Le sucre de fleur de coco et le sirop d’agave sont des substituts parfaits, offrant une douceur agréable sans augmenter le sucre dans le sang.

Les autres composants clés incluent les blancs d’œufs, la poudre d’amandes, le beurre, ainsi que des touches rafraîchissantes de citron et de graines de pavot, qui enrichissent le profil gustatif de ces petites douceurs.

Comment préparer ces financiers délicieux? #

La préparation de ces financiers commence par le préchauffage de votre four et la préparation des moules. Mélangez les ingrédients secs et montez les blancs d’œufs en neige ferme.

Faites fondre le beurre, combinez-le avec le sirop d’agave, puis incorporez ce mélange liquide à la pâte. Ajoutez les zestes de citron et les graines de pavot pour finaliser la pâte avant de la verser dans les moules et de cuire.

Préparation des ingrédients secs et des blancs d’œufs.

Mélange des composants liquides et ajout au mélange sec.

Ajout des saveurs citron et pavot et cuisson.

Aspect Détail 🥄 Ingrédients Sucre de fleur de coco, sirop d’agave, poudre d’amandes, blancs d’œufs 👩‍🍳 Préparation Combinaison des ingrédients secs, intégration des blancs d’œufs en neige, ajout des ingrédients liquides ⏲️ Cuisson Cuisson à 170°C pendant environ 20 minutes, ajustements possibles selon le type de moule 🍋 Saveurs Notes rafraîchissantes de citron et de graines de pavot pour une touche unique

En choisissant de réaliser cette recette de financiers à IG bas, vous vous assurez non seulement un plaisir culinaire, mais aussi un choix santé pour vous et vos proches. Parfait pour un dessert ou un goûter léger, ces financiers séduiront à coup sûr tous les palais, y compris ceux des personnes surveillant leur glycémie. Bonne dégustation !

