Voici comment préparer des fettuccine au pesto de pissenlit, un délice simple et économique

Introduction au pesto de pissenlit #

Utilisant des feuilles de pissenlit, ce pesto apporte une touche légèrement amère et terreuse qui se marie parfaitement avec les fettuccine.

Facile à préparer, cette recette transforme un ingrédient souvent négligé en un repas raffiné et savoureux, idéal pour surprendre et régaler vos convives à moindre coût.

Les ingrédients nécessaires #

La base de ce plat comprend 500 g de fettuccine, 100 g de feuilles de pissenlit, et 50 g de cacahuètes non salées. Complétez avec une échalote, une gousse d’ail, quelques brins de persil, de l’huile d’olive, de la ricotta, du sel et du poivre pour relever le goût.

Chaque ingrédient joue un rôle clé, les cacahuètes ajoutant une texture croquante tandis que la ricotta apporte une douceur crémeuse qui adoucit l’amertume des pissenlits.

Étapes simples de préparation #

Commencez par laver et sécher soigneusement les feuilles de pissenlit. Faites griller légèrement les cacahuètes dans une poêle sans huile. Puis, hachez l’échalote et l’ail avant de les mixer avec les pissenlits et les cacahuètes, en ajoutant de l’huile, du sel et du poivre pour obtenir une texture grumeleuse.

Ensuite, faites cuire les fettuccine al dente, mélangez-les avec le pesto et un peu d’eau de cuisson pour une sauce onctueuse. Servez chaud, éventuellement garni de cacahuètes concassées et d’un peu de fromage râpé pour un fini parfait.

Voici un résumé des points clés de la recette :

Étape Description 🌿 Ingrédients Feuilles de pissenlit, cacahuètes, échalote, ail, persil, huile d’olive, ricotta, sel, poivre 🍝 Préparation Mixer les ingrédients du pesto, cuire les pâtes, mélanger avec le pesto 🍽️ Service Servir chaud avec des cacahuètes concassées et du fromage râpé

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 5 minutes

Degré de difficulté : facile

Coût : économique

Un accord parfait avec un vin blanc #

Pour accompagner ce plat, optez pour un vin blanc léger comme le sylvaner d’Alsace. Sa fraîcheur et ses notes florales compléteront à merveille les saveurs uniques du pesto de pissenlit.

N’oubliez pas de servir ce plat immédiatement pour profiter de toutes les saveurs et textures. Bon appétit!