Le Frescu : le cocktail Corse qui va envahir nos terrasses cet été et comment le préparer chez soi

Avec les beaux jours qui arrivent, les terrasses commencent à se remplir et les verres à se lever.

Découverte du frescu, le nouveau favori #

Adieu le Spritz, un nouveau cocktail corse nommé le Frescu commence à faire parler de lui.

Le Frescu est un savoureux mélange de limoncello corse, de jus de citron frais, de menthe et d’un vin effervescent sélectionné avec soin.

C’est une boisson qui promet de vous transporter sous le soleil de la Corse avec chaque gorgée.

À lire Les délices d’un trifle aux fraises, sablés et crème au mascarpone : un dessert parfait

L’artisanat corse à l’honneur dans votre verre #

Non seulement délicieux, le Frescu est également un cocktail qui met en avant le savoir-faire et la qualité des produits corses. Les ingrédients utilisés sont tous issus de sources responsables, garantissant une expérience gustative authentique et respectueuse de l’environnement.

Anne-Lise Jouenne, la mixologue derrière cette création, a collaboré avec le domaine viticole de Terra Vecchia pour élaborer ce cocktail qui est rapidement devenu le chouchou des amateurs de boissons estivales.

Comment savourer le frescu ? #

La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de vous rendre en Corse pour déguster ce cocktail rafraîchissant. Le Frescu peut être préparé à la maison avec quelques ingrédients, ou vous pouvez le trouver dans des bars partenaires où des mixologues passionnés seront ravis de vous le servir.

Que vous choisissiez de le préparer chez vous pour une soirée entre amis ou de le déguster dans votre bar préféré, le Frescu est prêt à marquer les esprits cet été 2024.

À lire Voici ce que mange ce cardiologue pour un cœur en bonne santé : les aliments clés pour vos petits-déjeuners

Le Frescu : un cocktail rafraîchissant et estival

Ingrédients de haute qualité et locaux

Facile à préparer chez soi ou à déguster en bar

Parfait pour les soirées d’été sur la terrasse

Élément Description 🍋 Frescu Cocktail corse à base de limoncello, jus de citron, menthe, et vin effervescent 🌞 Terrasse estivale Parfait pour les chaudes soirées d’été, à déguster en terrasse 🏡 Fait maison Possible de préparer le Frescu chez soi avec quelques ingrédients 🍹 Savoir-faire Cocktail représentatif du savoir-faire et de la qualité des produits corses

En résumé, le Frescu n’est pas seulement un cocktail, c’est une invitation à découvrir ou redécouvrir la Corse à travers ses saveurs uniques et son artisanat. Cet été, que vous soyez chez vous ou en terrasse, laissez-vous séduire par ce nouveau venu qui promet de devenir un incontournable.