Les bienfaits d’une salade au halloumi grillé, avocat, tomates et roquette pour votre santé et votre palais

Pourquoi choisir cette salade? #

La salade au halloumi grillé, avocat, tomates et roquette est un choix exceptionnel. Non seulement elle est rapide à préparer, mais elle regorge de nutriments essentiels.

Ce plat combine le croquant du halloumi grillé avec la douceur de l’avocat et le piquant de la roquette. Chaque bouchée est une explosion de saveurs qui saura satisfaire vos papilles.

Les ingrédients clés #

La base de cette salade est constituée de 200 g de halloumi, un fromage chypriote qui se grille à merveille. Ajoutez à cela un avocat mûr, des tomates cerise juteuses, et une poignée de roquette pour une touche de fraîcheur.

Les olives vertes, les jeunes pousses d’épinards et l’oignon rouge tranché finement apportent des textures et des saveurs complémentaires qui enrichissent le plat. Pour finaliser, une vinaigrette légère et des graines pour le croquant.

étapes simples pour préparer votre salade #

Commencez par préchauffer votre poêle à griller. Coupez le halloumi en tranches de 1 cm d’épaisseur et grillez-le jusqu’à ce qu’il soit bien doré des deux côtés. Cela ne prendra que quelques minutes.

Pendant que le fromage grille, trancher l’avocat et le badigeonner de jus de citron pour éviter le brunissement. Mélangez la roquette, les épinards, l’oignon, et les tomates dans un grand bol. Ajoutez l’avocat et les olives.

Nombre de personnes: 2

Temps de préparation: 10 minutes

Temps de cuisson: 5 minutes

Degré de difficulté: Très facile

Coût: Bon marché

Composant Détail 🥗 Ingrédients Fromage halloumi, avocat, tomates cerise, roquette, oignon rouge, olives vertes ⏲ Temps total 15 minutes 👥 Pour 2 personnes 💡 Astuce Saupoudrez de za’atar ou ajoutez un filet de miel sur le halloumi chaud pour plus de saveur

Pour finir, disposez les tranches chaudes de halloumi grillé sur le mélange de salade. Versez votre vinaigrette préférée et garnissez avec des graines de grenade et des graines de sésame ou de tournesol grillées. Ces petites touches ajoutent non seulement une texture croquante mais aussi un goût riche et nuancé.

N’oubliez pas, si vous avez du za’atar, saupoudrez-en un peu sur le halloumi avant de le griller, et un filet de miel peut ajouter une douceur agréable. Bon appétit!