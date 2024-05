Les délices d’un trifle aux fraises, sablés et crème au mascarpone : un dessert parfait

Le trifle aux fraises, sablés et crème au mascarpone est un dessert qui combine texture et fraîcheur, idéal pour clôturer un repas sur une note légère et gourmande.

Introduction au trifle, un dessert plein de fraîcheur #

Ce dessert est non seulement délicieux mais aussi visuellement très attrayant.

Simple à préparer, il est composé de couches harmonieuses qui raviront vos papilles. Voici comment vous pouvez réaliser ce dessert exquis chez vous.

Ce que vous avez besoin pour réaliser ce dessert #

La réalisation de ce trifle nécessite des ingrédients frais et de qualité. Vous aurez besoin de fraises mûres, de sablés bretons croustillants, de mascarpone onctueux, de crème liquide, de sucre, d’une gousse de vanille pour l’arôme et de quelques feuilles de menthe pour la décoration.

Chaque ingrédient joue un rôle crucial pour assurer l’équilibre des saveurs et des textures dans ce dessert. Assurez-vous de choisir des produits de première qualité pour un résultat optimal.

étapes simples pour un résultat époustouflant #

Commencez par préparer les fraises, lavez-les délicatement et coupez-les en dés. Ensuite, préparez une crème onctueuse en mélangeant le mascarpone avec de la crème liquide, des graines de vanille et du sucre. L’assemblage est tout aussi simple : une couche de sablés émiettés, un peu de coulis de fraises, la crème au mascarpone, et terminez par les fraises et la menthe.

Servez immédiatement après l’assemblage pour que les sablés conservent leur croustillant et que les fraises restent juteuses et fraîches. Ce dessert est parfait pour un événement spécial ou une fin de repas estivale.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Composant Description 🍓 Fraises Fraîches et découpées en dés, elles forment la base fruitée du trifle. 🥛 Mascarpone Crémeux et riche, il est fouetté avec de la crème et de la vanille pour une texture lisse. 🍪 Sablés Les sablés bretons apportent un croquant nécessaire pour la texture du dessert. 🌿 Menthe Quelques feuilles pour décorer et apporter une touche de fraîcheur.

En suivant ces instructions simples, vous pouvez créer un dessert qui non seulement regarde spectaculaire, mais est aussi incroyablement savoureux. Le trifle aux fraises, sablés et crème au mascarpone est un choix judicieux pour impressionner vos invités lors de votre prochaine réunion. N’hésitez pas à personnaliser le dessert en utilisant d’autres fruits selon la saison.

