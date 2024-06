Les étapes simples pour impressionner vos invités avec un tiramisu aux fraises express en seulement 15 minutes

Vous cherchez un dessert facile et rapide qui fera sensation auprès de vos invités ?

Préparez un dessert spectaculaire en un rien de temps #

Le tiramisu aux fraises express est une excellente option. Ce dessert allie la douceur des fraises à la texture onctueuse du mascarpone.

Avec une préparation de seulement 15 minutes, ce tiramisu est non seulement délicieux mais aussi très pratique. Parfait pour les repas improvisés ou les occasions spéciales où le temps vous manque.

Utilisez des ingrédients frais pour un résultat optimal #

La clé d’un tiramisu aux fraises réussi réside dans la qualité des ingrédients. Utilisez des fraises fraîches, du mascarpone de bonne qualité et de la crème fraîche épaisse. Ce sont les éléments de base qui garantiront le succès de votre dessert.

Le citron bio ajoutera une touche d’acidité qui équilibre parfaitement la douceur des fraises et la richesse du mascarpone. N’oubliez pas les biscuits à cuillère qui absorbent merveilleusement bien les saveurs du coulis de fraises et du sirop de citron.

Suivez ces étapes simples pour un montage parfait #

Commencez par préparer un sirop léger avec de l’eau, du sucre et du zeste de citron. Pendant que le sirop refroidit, mixez les fraises avec un peu de sucre et de jus de citron pour faire un coulis. Ensuite, fouettez le mascarpone avec de la crème et un peu de sucre.

Le montage du tiramisu est simple : alternez des couches de biscuits imbibés de sirop, de crème au mascarpone et de coulis de fraises. Répétez jusqu’à remplir votre plat, puis laissez reposer au réfrigérateur quelques heures avant de servir.

Préparation du sirop de citron

Montage des couches de biscuits et de crème

Utilisation de fraises fraîches pour le coulis et la garniture

🍓 Ingrédients Description Fraises Utilisées pour le coulis et en garniture, apportent fraîcheur et goût Mascarpone et crème Combinés pour créer une crème onctueuse et riche Biscuits cuillère Imbiber de sirop pour une texture moelleuse

🍰 Étapes Résumé Sirop Simple mélange d’eau, sucre, et zeste de citron Coulis de fraises Fraises mixées avec du sucre et du jus de citron Montage du tiramisu Alternance de couches pour un dessert riche en textures et saveurs

Ce tiramisu aux fraises est un choix idéal pour impressionner vos invités sans passer des heures en cuisine. Simple, élégant et extrêmement savoureux, il est parfait pour toute occasion.

