La recette d’aubergine farcie végétarienne, savoureuse et simple, prête en moins de 15 minutes

Une introduction alléchante #

Faciles à préparer, elles combinent goût et bienfaits nutritionnels, faisant d’elles une option idéale pour ceux qui cherchent à manger sain sans sacrifier la saveur.

Cette recette végétarienne d’aubergine farcie, où le couscous et la feta se mêlent aux légumes frais, est non seulement rapide à réaliser mais également économique, mettant en avant des ingrédients simples mais gourmands.

Les ingrédients clés #

Pour confectionner ce plat pour quatre personnes, vous aurez besoin de deux grosses aubergines, 150 g de couscous, 200 g de feta émiettée, ainsi que d’un oignon rouge et 200 g de tomates cerises. Ajoutez à cela une poignée de basilic frais pour apporter une touche de fraîcheur.

L’assaisonnement est assuré par deux cuillères à soupe d’huile d’olive et une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, sans oublier le sel et le poivre pour relever le goût. La simplicité des ingrédients permet de mettre en valeur les saveurs naturelles des légumes.

étapes de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 200°C. Coupez les aubergines en deux dans le sens de la longueur et évidez-les en conservant environ 1 cm de chair sur les bords. Hachez la chair retirée et réservez-la. Placez ensuite les moitiés d’aubergine sur une plaque de cuisson, badigeonnez-les d’huile d’olive et enfournez pendant 20 minutes.

Pendant que les aubergines cuisent, préparez le couscous selon les instructions du paquet. Dans une poêle, faites chauffer un peu d’huile d’olive et faites revenir l’oignon rouge émincé jusqu’à ce qu’il soit tendre. Ajoutez la chair d’aubergine et continuez la cuisson pendant 5 minutes avant d’incorporer les tomates cerises coupées en deux. Laissez cuire 2 minutes supplémentaires, puis mélangez avec le couscous, la feta, du sel et du poivre. Remplissez les aubergines avec cette préparation et remettez au four 10 minutes.

Dressez vos aubergines farcies en les garnissant de feuilles de basilic frais. Pour encore plus de saveur, n’hésitez pas à ajouter des olives noires hachées au mélange de couscous.

Nombre de personnes: 4

Temps de préparation: 20 minutes

Temps de cuisson: 30 minutes

Degré de difficulté: Facile

Coût: Abordable

En suivant ces étapes simples, vous obtenez un plat savoureux et nourrissant, parfait pour impressionner vos invités sans passer des heures en cuisine. Les aubergines farcies végétariennes sont une belle façon de célébrer les produits de saison tout en proposant un repas complet et équilibré.