La recette ultime de brochettes de poulet pour cet été avec l’astuce de marinade de Laurent Mariotte

Un voyage culinaire avec les brochettes #

Originaires du Moyen Âge, elles sont devenues un incontournable des repas en plein air. Que ce soit au barbecue ou même à la poêle, les brochettes se prêtent à toutes les fantaisies culinaires, permettant une variété infinie d’ingrédients.

Le poulet, tendre et savoureux, se prête particulièrement bien à ce type de cuisson. Il capture les arômes de la marinade et se gorge de saveurs lorsqu’il est cuit à point sur des braises ardentes ou au four bien chaud.

La marinade, secret d’une brochette réussie #

La clé d’une brochette de poulet exquise réside dans sa marinade. Laurent Mariotte propose une version enrichie au miel, qui caramélise légèrement lors de la cuisson, conférant un goût sucré-salé irrésistible à la viande. La marinade, composée également de sauce soja et de citron, apporte une complexité de saveurs qui exalte les papilles.

Il est essentiel de laisser mariner le poulet pendant au moins deux heures. Ce temps permet aux saveurs de bien imprégner la viande, la rendant à la fois juteuse et aromatique. Plus le poulet marina longtemps, plus il sera tendre et savoureux.

Conseils de préparation et de dégustation #

La préparation des brochettes de poulet selon Laurent Mariotte est à la fois simple et rapide. Une fois la marinade préparée et le poulet mariné, il s’agit simplement de monter les brochettes. Il est conseillé d’enfiler les morceaux de poulet en forme d’accordéon pour maximiser la surface en contact avec la chaleur, assurant ainsi une cuisson uniforme.

Après la cuisson, un dernier bain de marinade attend les brochettes pour une ultime touche de saveur. Servez les brochettes bien chaudes, accompagnées de légumes grillés ou d’une salade fraîche pour un repas estival parfait.

Marinade au miel et sauce soja pour un goût sucré-salé.

Cuisson au barbecue ou au four, selon votre préférence.

Accompagnements suggérés : légumes grillés ou salade fraîche.

Explorer les variations possibles de brochettes, en jouant avec les différents types de marinades et d’accompagnements, peut transformer un simple repas en une expérience culinaire mémorable. Laissez votre créativité vous guider et partagez un moment de convivialité autour de délicieuses brochettes de poulet à la Laurent Mariotte. Bon appétit!

