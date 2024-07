Le ciel gris freine nos envies de fruits d’été et la météo façonne nos choix alimentaires

Les étals de nos marchés débordent de couleurs avec les fruits et légumes de saison.

Les étals débordent, les consommateurs hésitent #

Toutefois, le ciel gris et les températures fraîches de ce début d’été semblent influencer le comportement des acheteurs. Les vendeurs, comme Jean Wiel dans le nord de la France, observent une réticence notable. « Les gens ne semblent pas tentés par des fruits gorgés de soleil comme la pastèque ou le melon », déplore-t-il.

La météo joue donc un rôle prépondérant dans les choix alimentaires des consommateurs. Avec un été qui tarde à s’installer, les fruits typiquement estivaux peinent à trouver preneurs, laissant les producteurs avec des stocks importants sur les bras.

Une baisse des ventes qui inquiète #

Comparé à l’année précédente, certains commerçants notent une baisse des ventes de 30 à 40%. Les consommateurs, peu enclins à consommer des produits frais et froids, se tournent vers des alternatives moins saisonnières. « Même en proposant des dégustations, il est difficile de convaincre les clients d’opter pour des fruits comme les nectarines ou les pêches », explique Jean, qui reste cependant optimiste quant à la capacité d’adaptation.

Cette situation n’est pas isolée à une région. À travers le pays, d’autres maraîchers comme Louis Thomassin, rencontrent des difficultés similaires. « Les clients ne sont pas au rendez-vous cette année », constate-t-il, soulignant l’impact direct de la météo sur la fréquentation des marchés.

Des alternatives pour attirer les clients #

Face à cette baisse de demande, les producteurs et vendeurs se montrent créatifs. Ils tentent d’attirer les clients avec des offres spéciales et des promotions sur les fruits d’été. « Nous devons être inventifs pour écouler nos stocks, en proposant par exemple des recettes adaptées aux temps plus frais », mentionne Louis.

En parallèle, certains choisissent d’élargir leur gamme de produits disponibles, en mettant en avant des légumes de saison qui supportent mieux le froid, comme les poireaux ou les choux. Cette diversification semble être une stratégie payante pour certains, permettant de maintenir un certain niveau de vente malgré une saison atypique.

Augmentation des promotions sur les fruits d’été

Proposition de recettes adaptées à un climat plus frais

Diversification des produits à offrir en réponse à la baisse de température

En conclusion, bien que la météo capricieuse de ce début d’été pose des défis considérables aux producteurs et vendeurs de fruits et légumes, elle offre aussi l’opportité de repenser notre rapport à l’alimentation saisonnière. L’adaptabilité semble être le maître-mot pour surmonter cette période incertaine, en espérant que le soleil fera bientôt son grand retour pour réchauffer les étals comme les cœurs des consommateurs.

