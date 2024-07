Les 3 recettes exquises pour un déjeuner inoubliable, prêtes en moins de 15 minutes

Un début rafraîchissant avec une soupe cramoisie #

Le gaspacho aux tomates, avec sa couleur rouge intense et son goût rafraîchissant, est idéal pour ouvrir l’appétit. Cette soupe froide, originaire d’Espagne, combine tomates mûres, poivrons, concombres et un filet d’huile d’olive pour une entrée légère et hydratante.

Non seulement ce plat est un plaisir pour les yeux, mais il est également très simple à réaliser. Il suffit de mixer les ingrédients et de les laisser reposer au réfrigérateur pour intensifier les saveurs. Un délice à ne pas manquer pour commencer votre festin estival.

Le plat principal : une poêlée à l’espagnole #

La paëlla, ce plat convivial et coloré, est la vedette de nombreux repas familiaux en Espagne. Pourquoi ne pas l’adopter chez vous ce dimanche ? Commencez par sauter des oignons et de l’ail, puis ajoutez du riz et laissez-le nacrer. Introduisez ensuite du poulet, des fruits de mer et des légumes de saison pour un mélange savoureux.

À lire Les 3 recettes simples et délicieuses pour égayer votre midi, prêtes en moins de 15 minutes

Cette recette pas chère nécessite peu d’ingrédients coûteux et peut être adaptée selon les préférences de chacun. Ajoutez du safran pour un goût authentique et une couleur dorée irrésistible. Une fois prête, servez ce plat central qui satisfait tant les yeux que le palais.

Pour finir en beauté : un dessert revisité #

Le tiramisu façon pêche melba est une variation gourmande du traditionnel dessert italien. Combine la douceur des pêches avec la richesse de la crème mascarpone et des biscuits imbibés. Ce dessert est à la fois frais et crémeux, parfait pour conclure un repas estival.

Facile à assembler, il suffit de superposer les ingrédients et de laisser reposer le tout au réfrigérateur. La combinaison de la pêche et du mascarpone crée un final en bouche qui est à la fois sucré et rafraîchissant. Un véritable régal pour les papilles.

Voici quelques suggestions supplémentaires pour accompagner ces plats :

À lire Les roulés d’aubergines aux noix, une recette géorgienne pleine de saveurs, prête en moins de 15 minutes

Des boissons fraîches comme du sangria ou du limonade maison.

Un assortiment de pains artisanaux pour compléter le gaspacho et la paëlla.

Une salade verte simple pour équilibrer les saveurs.

Ces trois recettes apporteront une touche de nouveauté et de convivialité à votre table ce dimanche. N’hésitez pas à les personnaliser selon vos goûts et à profiter d’un moment de partage autour de bons plats. Bon appétit !