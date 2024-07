Les 3 secrets de la parfaite brioche moelleuse avec votre Airfryer, prête en seulement 10 minutes

Une introduction à la cuisson avec l’airfryer #

Imaginons ensemble la réalisation d’une brioche moelleuse à l’aide de cet outil magique.

Non seulement l’Airfryer est efficace pour cuisiner sain, mais il peut également être un excellent partenaire pour vos envies de boulangerie maison. Cuisiner une brioche dedans est un jeu d’enfant et garantit un résultat léger et aéré.

La préparation de la pâte, étape cruciale #

Commencer par préparer la pâte est essentiel. Mélangez la levure boulangère dans un peu de lait tiède pour l’activer. Puis, dans un grand saladier, combinez la farine, le beurre doux fondu, l’œuf, le sucre vanillé et une pincée de sel.

L’ajout de l’eau de fleur d’oranger est le secret pour donner à votre brioche ce goût subtil et délicat. Intégrez-la avec le mélange de lait et de levure, puis pétrissez jusqu’à obtenir une pâte lisse et homogène. Laissez reposer le tout dans un endroit chaud, couvert d’un torchon humide.

La cuisson parfaite dans l’airfryer #

Après que la pâte ait doublé de volume, formez de petites boules et placez-les dans le panier de l’Airfryer légèrement huilé. L’astuce ici est de les séparer pour qu’elles ne collent pas entre elles lors de la cuisson.

Programmez votre Airfryer à 160 °C et laissez cuire pendant 14 minutes. Les brioches devraient sortir dorées et moelleuses. Un petit coup de pinceau avec du beurre fondu quelques minutes avant la fin peut ajouter un éclat appétissant et une texture encore plus croustillante à l’extérieur.

Temps total de préparation et cuisson : 34 minutes

Degré de difficulté : moyen

Outils nécessaires : Airfryer, saladier, fouet

La réalisation de brioches moelleuses à l’Airfryer est une expérience culinaire enrichissante et surprenante. Ce processus non seulement vous engage dans l’art de la boulangerie, mais il offre également un résultat satisfaisant et délicieux qui ravira vos convives. Alors, pourquoi ne pas tenter cette recette ce weekend et faire de votre maison une boulangerie parfumée?

