Les 3 secrets d’un dîner rapide et savoureux avec 14 recettes espagnoles prêtes en moins de 20 minutes

La cuisine espagnole est réputée pour sa diversité et ses saveurs vibrantes.

Saveurs d’Espagne à la portée de tous #

Pas besoin d’être un chef pour réussir des plats exquis en un clin d’œil. Parmi les incontournables, la tortilla espagnole combine simplicité et goût grâce à ses ingrédients de base : œufs, pommes de terre et oignons.

Le gaspacho, cette soupe froide à base de tomates, concombres et poivrons, est une autre pépite de la cuisine rapide espagnole. Frais et nutritif, ce plat est parfait pour les chaudes journées d’été.

Des plats principaux qui changent la donne #

Vous cherchez à impressionner vos invités sans passer des heures en cuisine? Le pulpo a la gallega et la fideuà sont vos meilleurs alliés. Le premier, un plat de poulpe typique de la Galice, marie la tendresse du poulpe avec la douceur des pommes de terre. La fideuà, quant à elle, revisite la traditionnelle paella en utilisant des vermicelles pour une texture surprenante et un plat complet en quelques minutes.

À lire Les courgettes en délices culinaires prêtes en moins de 20 minutes

Les patatas bravas, un autre classique, peuvent être préparées au four pour une version moins grasse mais tout aussi savoureuse. Avec juste quelques pommes de terre et une sauce tomate épicée, ce plat apporte une touche espagnole authentique à n’importe quel repas.

Les délices sucrés pour finir en beauté #

La crème catalane, avec sa texture crémeuse et sa croûte de sucre caramélisé, est une douceur incontournable. Facile et rapide à préparer, elle est parfaite pour conclure un repas sur une note sucrée. Quant aux torrijas, l’équivalent espagnol du pain perdu, elles offrent un dessert réconfortant et gourmand, idéal pour utiliser du pain rassis.

Ne pas oublier les pestiños, ces petits beignets frits parfumés à l’anis et à l’orange, qui sont un vrai délice pour les amateurs de saveurs uniques. Faciles à préparer, ils sont parfaits pour une soirée tapas à la maison.

Voici une liste rapide de quelques ingrédients clés pour s’essayer à la cuisine espagnole :

À lire Les roulés d’aubergines aux noix, une recette géorgienne pleine de saveurs, prête en moins de 15 minutes

Tomates mûres pour le gaspacho et le salmorejo

Pommes de terre pour la tortilla et les patatas bravas

Œufs pour la tortilla et la crème catalane

Huile d’olive, pour sa saveur incomparable dans presque tous les plats

Chaque recette mentionnée ici peut transformer votre cuisine en un véritable festin espagnol en moins de 20 minutes. Laissez-vous séduire par ces saveurs et ces textures qui font de la cuisine espagnole une des plus appréciées au monde. Bon appétit ou, comme on dit en Espagne, ¡buen provecho!