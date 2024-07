Les 3 secrets d’une salade de concombre à la thaïlandaise qui éveillera vos papilles et ravira vos invités prête en moins de 15 minutes

Une entrée rafraîchissante et originale #

Que ce soit pour un dîner en famille ou une réception entre amis, cette salade apportera une touche d’exotisme à votre table.

Non seulement elle est facile et rapide à préparer, mais elle offre aussi un délicieux mélange de textures et de goûts qui saura plaire à tous. Les concombres croquants, associés à la douceur de la crème de coco et à l’acidité du citron vert, créent un équilibre parfait.

Les ingrédients clés pour une explosion de saveurs #

Les ingrédients de cette salade sont choisis pour leur fraîcheur et leur capacité à se marier harmonieusement. Les concombres, élément principal, sont accompagnés de coriandre et de menthe fraîche, apportant une touche aromatique incontestable. Le gingembre frais ajoute une note piquante et revigorante.

À lire La crème glacée au chocolat prête en seulement 5 minutes sans sorbetière

La crème de coco et le jus de citron vert forment la base de la sauce qui nappe délicatement la salade, tandis que le piment d’Espelette et le piment vert optionnel offrent un contraste épicé qui réveille les papilles. Les cacahuètes concassées ajoutent un croquant irrésistible.

Préparation pas à pas #

Commencer par préparer la sauce en mélangeant le jus de citron vert, la crème de coco, la sauce de poisson, le sucre de canne et un peu d’eau. Cette sauce crémeuse et parfumée est le cœur de la salade. Ensuite, préparez vos légumes en coupant les concombres en fines tranches et en ciselant les herbes fraîches.

Mélangez les concombres, le gingembre, l’ail, les herbes et les piments dans un saladier. Intégrez la sauce préparée et laissez reposer au réfrigérateur. Juste avant de servir, saupoudrez de cacahuètes concassées et d’un peu de piment d’Espelette pour une présentation soignée et un goût intensifié.

Nombre de personnes: 4

Temps de préparation: 10 minutes

Temps de réfrigération: 30 minutes

Degré de difficulté: Facile

Coût: Bon marché

Chaque bouchée de cette salade de concombre à la thaïlandaise est une promesse de fraîcheur. Grâce à sa simplicité et son goût exquis, elle est sûre de devenir un incontournable de votre répertoire culinaire. Laissez-vous tenter et préparez cette merveille pour votre prochain repas, elle transportera vos convives directement en Asie du Sud-Est, le temps d’un repas.

À lire Une terrine de courgette au coulis de tomate prête en moins de 15 minutes : un délice simple et abordable