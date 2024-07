Les roulés d’aubergines aux noix, une recette géorgienne pleine de saveurs, prête en moins de 15 minutes

Les secrets de la préparation #

Le début de l’aventure culinaire commence avec la sélection de belles aubergines, fermes et d’un violet profond.

La préparation des aubergines est simple mais cruciale : elles doivent être coupées en tranches longitudinales fines et être badigeonnées d’huile d’olive avant d’être dorées au four. Cette étape leur confère une texture à la fois tendre et ferme, indispensable pour l’enroulement final.

La farce onctueuse aux noix #

Le cœur de la recette réside dans sa farce riche et aromatique. Les noix, pilier de cette farce, sont mixées avec de l’ail, de l’oignon, et une panoplie d’épices comme la coriandre et le paprika, créant ainsi une pâte savoureuse et parfumée.

Une note acidulée est apportée par un soupçon de vinaigre de vin blanc, tandis que la coriandre fraîche vient ajouter une fraîcheur indispensable. Cette pâte est ensuite étalée généreusement sur chaque tranche d’aubergine avant l’enroulement.

L’assemblage et la présentation finale #

L’assemblage des badrijani est l’étape finale où l’art de la présentation prend tout son sens. Chaque tranche d’aubergine, garnie de sa riche farce, est délicatement roulée pour former des spirales élégantes.

Les roulés sont ensuite disposés harmonieusement sur un plat, et garnis de graines de grenade qui non seulement embellissent le plat mais ajoutent aussi une touche de fraîcheur croquante qui contraste agréablement avec la douceur des aubergines et la richesse des noix.

Nombre de personnes : 6

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Abordable

En suivant ces étapes, vous obtiendrez des badrijani non seulement délicieux mais également visuellement attrayants, parfaits pour impressionner vos convives. Riche en textures et en saveurs, ce plat peut être accompagné de pain traditionnel géorgien pour une expérience authentique. Pour une touche encore plus personnalisée, n’hésitez pas à ajouter un peu de jus de citron à la farce pour rehausser le goût des noix et apporter une légère acidité qui équilibre le plat.

