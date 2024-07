Un clafoutis de tomates cerises en 10 minutes pour régaler toute la famille

Les secrets d’un clafoutis de tomates cerises parfait #

Idéal pour une entrée légère ou un plat principal accompagné d’une salade verte, ce clafoutis se distingue par sa facilité de préparation et sa rapidité. Le secret réside dans le choix de tomates bien mûres, qui libèrent toute leur saveur une fois cuites.

Le contraste des tomates juteuses avec la base douce et légèrement salée du clafoutis crée une harmonie de goûts irrésistible. Pour une touche encore plus gourmande, n’hésitez pas à ajouter un peu de fromage râpé sur le dessus avant la cuisson, qui apportera une belle couleur dorée à votre plat.

Une préparation simple et rapide #

Le clafoutis de tomates cerises est l’exemple même de la cuisine facile et rapide. En moins de 10 minutes, vous pouvez avoir votre plat prêt à enfourner. Commencez par disposer les tomates cerises dans un plat à gratin préalablement huilé. Ensuite, battez des œufs, ajoutez de la crème fraîche, du sel, du poivre et versez le tout sur les tomates.

Une fois au four, le clafoutis prendra environ 25 minutes à cuire. Pendant ce temps, vous pouvez préparer une petite salade ou simplement vous détendre. L’objectif est de profiter de la préparation autant que de la dégustation.

Variantes et personnalisations possibles #

N’ayez pas peur de personnaliser votre clafoutis de tomates cerises selon vos goûts ou les ingrédients disponibles dans votre cuisine. Ajoutez des herbes fraîches comme du basilic ou de l’origan pour une note aromatique, ou pourquoi pas quelques olives noires pour une touche provençale.

Si vous êtes amateur de saveurs plus audacieuses, incorporez des morceaux de chèvre ou de feta dans la préparation. Ces fromages se marient parfaitement avec la douceur des tomates et apporteront une richesse supplémentaire au plat.

Tomates cerises

Œufs

Crème fraîche

Fromage râpé (optionnel)

Herbes fraîches, olives noires ou morceaux de fromage (pour varier)

Le clafoutis de tomates cerises est une recette versatile qui s’adapte à toutes les occasions, que ce soit un repas en famille ou un dîner entre amis. Facile et rapide à préparer, il est également sain, coloré et plein de saveurs. Ce dimanche, laissez-vous tenter par cette recette qui mettra du soleil dans votre assiette et ravira vos convives. Bon appétit !

