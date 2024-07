Une recette de concombre à la crème, idéale pour les journées chaudes, prête en moins de 15 minutes

Pourquoi intégrer le concombre dans vos menus d’été ? #

Consommé principalement frais, il se distingue par sa capacité à hydrater tout en apportant une touche de légèreté à vos plats.

Outre son apport en hydratation, le concombre est une source précieuse de vitamines (C, K, B5, B6, B9) et de minéraux comme le phosphore et le potassium. Ces éléments sont essentiels pour le bon fonctionnement du système digestif et pour maintenir une bonne santé cardiaque et osseuse.

Des conseils pour préparer le concombre #

Avant de le cuisiner, il est recommandé de le faire dégorger, surtout si vous souhaitez obtenir une texture plus croquante et moins amère. Il suffit de découper le concombre en tranches, de les saler légèrement et de les laisser reposer environ 20 minutes avant de les rincer. Cette étape permet d’éliminer l’excès d’eau et améliore la digestion.

À lire L’acné et l’alimentation : les super-aliments avec 5 étapes pour dire adieu aux boutons

Si vous optez pour un concombre de qualité, vous pouvez tout à fait sauter cette étape pour conserver tous les nutriments. Le concombre se prête à de nombreuses préparations : salades, sandwiches, ou encore en entrée avec une touche de crème pour un résultat rafraîchissant.

Comment réaliser une entrée de concombre à la crème ? #

Préparer une entrée de concombre à la crème est à la fois simple et rapide. Commencez par laver et découper deux concombres en fines rondelles. Ensuite, préparez une sauce onctueuse en mélangeant de la crème fraîche épaisse avec du jus de citron vert et de la ciboulette finement ciselée. Assaisonnez selon vos goûts avec du sel et du poivre.

Pour servir, disposez les rondelles de concombre dans des assiettes, nappez-les de sauce à la crème et garnissez avec quelques brins de ciboulette. Accompagnez ce plat d’une sélection de toasts grillés pour ajouter une texture croustillante. Cette entrée est idéale pour commencer un repas d’été tout en fraîcheur.

Les herbes aromatiques qui se marient bien avec le concombre incluent :

À lire Des salades estivales avec une huile aromatisée maison en 10 minutes, prête en seulement 10 minutes

La ciboulette, pour une touche fraîche et légèrement oignonnée

La menthe, pour une explosion de fraîcheur

Le basilic, pour un parfum méditerranéen

L’aneth, parfait pour un goût plus prononcé

Le persil, pour une note légèrement poivrée

Rafraîchissant et léger, le concombre à la crème est le plat parfait pour apprécier les jours chauds sans alourdir votre digestion. Essayez cette recette simple et savourez chaque bouchée de fraîcheur!