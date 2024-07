Une terrine de courgette au coulis de tomate prête en moins de 15 minutes : un délice simple et abordable

Préparation de la terrine de courgette #

Lavez-les soigneusement avant de les trancher finement, idéalement avec une mandoline pour une épaisseur uniforme. Ceci est essentiel pour une cuisson homogène.

Ensuite, faites revenir un oignon haché dans de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’il devienne translucide. Ajoutez les rondelles de courgette et laissez cuire doucement, en veillant à ce que toute l’eau s’évapore. Cela concentrera les saveurs et évitera une terrine trop aqueuse.

Le coulis de tomate maison #

Le coulis de tomate est ce qui donne à la terrine son caractère. Commencez par peler et épépiner les tomates, puis coupez-les en dés. Faites-les cuire avec de l’huile d’olive, un bouquet garni, de l’ail entier, du sel et du poivre jusqu’à réduction de moitié.

À lire Un flan de carotte et lait de coco en moins de 30 minutes : une recette simple pour épater vos convives

Une fois la cuisson terminée, retirez le bouquet garni et mixez le tout pour obtenir un coulis lisse. Réservez cette sauce qui viendra napper la terrine, ajoutant ainsi une touche de fraîcheur et de couleur vibrante à votre plat.

Assemblage et cuisson #

Après avoir préchauffé votre four à 160°C, battez les œufs et assaisonnez-les. Intégrez-les aux courgettes cuites avec un peu de basilic frais haché pour un parfum envoûtant. Huilez un moule et versez-y la préparation.

Cuire au bain-marie permet à la terrine de cuire doucement et uniformément, ce qui est crucial pour sa texture finale. Après une heure de cuisson, laissez votre terrine refroidir avant de la démouler délicatement. Servez-la accompagnée du coulis de tomate tiédi pour un contraste de températures agréable.

Nombre de personnes : 4 à 6

Temps de préparation : 40 minutes

Temps de cuisson : 1 heure 30

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

Embellir votre table avec cette terrine estivale offre non seulement un plat savoureux mais aussi un sujet de conversation captivant. Que ce soit pour un repas en famille ou entre amis, sa simplicité et son élégance raviront vos convives. La terrine de courgette au coulis de tomate se veut une célébration des saveurs simples mais profondes, un hommage aux produits du jardin transformés avec amour et attention. Servez ce plat avec un vin blanc léger, comme un Patrimonio, pour compléter harmonieusement les saveurs.

À lire Les saveurs inédites de Bologne et Modène : une escapade culinaire à ne pas manquer

En ajoutant d’autres légumes d’été comme l’aubergine, vous pouvez facilement adapter cette recette et la rendre encore plus riche. Chaque bouchée vous rappellera les jours ensoleillés et la douceur de vivre. Avec cette terrine, vous apportez non seulement un plat délicieux à table, mais aussi un peu de la magie de l’été.