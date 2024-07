Des filets de sardines marinés à la manière d’un Meilleur Ouvrier de France prête en moins de 15 minutes

Introduction à la recette #

Idéales pour un repas léger ou un apéritif entre amis, elles séduisent par leur fraîcheur et leur facilité de préparation.

Cette préparation, qui nous vient directement d’un Meilleur Ouvrier de France, promet d’éveiller vos papilles avec des saveurs méditerranéennes et une touche d’originalité. Aucun besoin d’être un chef pour réussir ce plat, suivez simplement les étapes décrites ci-dessous.

Les ingrédients nécessaires #

Pour cette recette, vous aurez besoin de produits frais et de qualité pour maximiser les saveurs. Les filets de sardine doivent être extra-frais, sans arêtes, pour une dégustation tout en douceur. Si vous ne trouvez pas de sardines, le chinchard peut également faire l’affaire.

Les autres composants de la marinade, tels que le sel fin, l’huile d’olive, les jus de citron vert et jaune, la cébette, le piment d’Espelette et le poivre, sont aussi essentiels pour obtenir le goût parfaitement équilibré et légèrement relevé de ce plat.

Préparation des filets de sardines marinés #

Commencez par rincer les filets de sardine et les sécher sur du papier absorbant. Disposez-les ensuite sur une assiette, salez-les légèrement et placez-les au réfrigérateur pendant 30 minutes. Cette étape permet de raffermir la chair du poisson.

Après ce temps de repos, rincez les filets à l’eau claire pour enlever l’excès de sel et séchez-les à nouveau. Placez les filets sur une assiette propre, arrosez-les d’un généreux filet d’huile d’olive et du jus des deux citrons. Saupoudrez ensuite de piment d’Espelette et ajoutez la cébette finement ciselée. Terminez par un tour de moulin à poivre et votre plat est prêt à être dégusté!

20 filets de sardine extra-fraîches

Sel fin, huile d’olive

Jus de 1 citron vert, jus de 1 citron jaune

1 cébette

Piment d’Espelette, poivre au goût

Cette recette, tirée du livre « Pêche du jour » de Jordan Goube, illustre parfaitement comment quelques ingrédients simples peuvent se transformer en un mets raffiné. Que ce soit pour une entrée chic ou un apéritif estival, ces filets de sardines marinés apportent un souffle de fraîcheur et de légèreté à votre table. Bon appétit !

Sans nécessiter beaucoup de préparation ou de compétences techniques avancées, cette recette est accessible à tous et promet de régaler vos invités avec des saveurs authentiques et élégantes. Laissez-vous tenter par cette expérience culinaire simple et savoureuse, qui fait honneur à la gastronomie française.