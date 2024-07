Des glaces maison façon Mr. Freeze pour moins de 2€

Plaisir glacé à petit prix #

Imaginez pouvoir créer vos propres glaces façon Mr. Freeze pour à peine 1,20€ l’unité, tout en ravivant vos souvenirs d’enfance avec des saveurs à la fois simples et exquises.

Grâce à des ingrédients faciles à trouver et des étapes simples à suivre, vous pouvez préparer des douceurs glacées qui raviront vos amis et votre famille. C’est non seulement économique, mais également un moyen amusant de personnaliser vos rafraîchissements estivaux.

Les ingrédients essentiels #

Pour commencer, vous aurez besoin de quelques fruits frais tels que des mangues, des fraises, et des framboises. Un peu de zeste d’orange ajoutera une touche agréablement aromatique à vos glaces. Vous aurez également besoin d’eau et, si vous le souhaitez, d’un peu de sirop d’agave pour sucrer légèrement vos préparations.

La beauté de cette recette réside dans sa flexibilité. Vous pouvez ajuster les quantités et les fruits selon vos goûts ou ce que vous avez sous la main. L’important est de s’amuser en cuisine et de créer des glaces qui vous ressemblent.

La préparation simplifiée #

La préparation de ces glaces est un jeu d’enfant. Commencez par mixer les fruits avec un peu d’eau pour obtenir une purée lisse. Si vous optez pour une touche sucrée, ajoutez votre choix de sucrant à ce moment. Ensuite, il suffit de verser le mélange dans des moules à glace et de laisser le congélateur faire le reste.

Après quelques heures, vos glaces maison seront prêtes à être dégustées. Servez-les lors d’une chaude journée d’été et observez les sourires illuminer les visages de vos invités. Ces glaces ne sont pas seulement délicieuses, elles sont aussi un rappel des joies simples de la vie.

Une mangue

250 g de fraises

150 g de framboises

Zestes d’une orange

100 ml d’eau (divisée en deux portions)

Sirop d’agave (facultatif)

En respectant ces quelques étapes simples, vous pouvez transformer un après-midi ordinaire en une fête estivale. La création de vos propres glaces est une activité parfaite pour impliquer les enfants et stimuler leur créativité. De plus, c’est une façon saine et rafraîchissante de profiter des fruits de saison.

Alors pourquoi attendre? Lancez-vous dans la préparation de ces délices glacés et faites de cet été un moment inoubliable pour vos papilles et celles de vos proches. Bonne dégustation!