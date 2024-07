La recette de granola maison sans huile prête en moins de 15 minutes

Une recette simple pour un granola sans huile #

Grâce à l’utilisation astucieuse du blanc d’œuf, cette recette conserve toute la richesse et le croquant des granolas traditionnels tout en étant plus légère.

L’astuce réside dans le blanc d’œuf qui, en plus de lier les ingrédients, enrichit votre préparation en protéines. Non seulement vous obtenez un granola doré et croustillant, mais aussi un boost de nutriments essentiels dès le début de la journée.

Les ingrédients clés pour un granola gourmand et sain #

Cette recette intègre des aliments complets et nutritifs. Les flocons d’avoine, riches en fibres, constituent la base, tandis que les amandes et les noisettes apportent une excellente source de bonnes graisses et de protéines. Les pignons de pin, quant à eux, ajoutent une texture intéressante et sont excellents pour la santé cardiaque.

Les fruits secs offrent une touche de douceur naturelle, et le miel liquide assure une légère caramélisation sans recourir à des sucres raffinés. Enfin, le jus de pomme vient parfaire le mélange en apportant juste ce qu’il faut d’acidité et de sucre naturel pour équilibrer les saveurs.

étapes de préparation pour réussir votre granola maison #

Commencez par préchauffer votre four et préparez vos ingrédients. Une fois les noix concassées et les ingrédients secs mélangés, l’ajout du blanc d’œuf fouetté est crucial : il doit être incorporé délicatement pour ne pas perdre son effet liant et aérant.

La cuisson doit être surveillée attentivement. Remuez le granola toutes les dix minutes pour garantir une cuisson uniforme et éviter que les bords ne brûlent. Une fois doré à souhait, le granola doit refroidir complètement pour développer pleinement ses arômes et sa texture croustillante.

Préchauffez le four à 175°C.

Concassez les amandes et les noisettes, puis mélangez-les avec les autres ingrédients secs.

Ajoutez le jus de pomme et le miel, mélangez bien.

Fouettez le blanc d’œuf et incorporez-le au mélange.

Étalez sur une plaque et enfournez, en remuant toutes les 10 minutes.

Laissez refroidir avant de déguster.

Cette recette de granola sans huile est non seulement facile à réaliser mais aussi délicieuse et bénéfique pour votre santé. Elle se conserve bien et peut être adaptée selon vos préférences en matière de fruits secs ou de noix. Savourez chaque matin un petit-déjeuner à la fois croustillant et nourrissant, qui vous donnera toute l’énergie nécessaire pour démarrer la journée du bon pied!

