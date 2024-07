Le paloma, le nouveau roi des cocktails d’été prêt en moins de 15 minutes : votre futur favori dépasse le spritz

La montée en popularité du paloma #

Originaire du Mexique, cette séduisante concoction de tequila, de pamplemousse et de citron vert, s’annonce comme le nouveau chouchou des amateurs de boissons rafraîchissantes.

Ce n’est pas un hasard si les bars les plus en vogue de Paris et au-delà commencent sérieusement à enrichir leurs menus avec le paloma. Les marques de spirits et de mixers parient également sur ce cocktail pour captiver une clientèle en quête de nouveautés et d’originalité.

Un peu d’histoire sur ce cocktail en vogue #

Le paloma, dont le nom signifie « colombe » en espagnol, jouit d’une origine quelque peu mystérieuse et disputée. Selon certains, il aurait été créé par Don Javier Delgado Corona, propriétaire du célèbre bar La Capilla au Mexique. D’autres attribuent sa création aux barmans locaux suite à l’introduction du jus de pamplemousse dans les années 1950.

Quoi qu’il en soit, le paloma a su conquérir le cœur des Mexicains, détrônant même la margarita. Son succès ne s’est pas arrêté aux frontières du Mexique, puisqu’il a également gagné les faveurs des Texans et des Européens du Sud, séduits par sa fraîcheur et son équilibre subtil.

Comment préparer le paloma chez vous #

La préparation du paloma est remarquablement simple, ce qui en fait un choix idéal pour les soirées estivales. Vous aurez besoin de quelques ingrédients de base et d’un verre highball pour créer cette merveille rafraîchissante.

Commencez par verser la tequila dans le verre. Ajoutez ensuite le jus de citron vert. Complétez avec des glaçons et une pincée de sel. Remplissez le reste du verre avec du soda au pamplemousse ou du jus de pamplemousse frais. Une légère agitation suffira pour mélanger délicatement les saveurs avant de garnir avec une tranche de citron vert.

5 cl de tequila 100 % agave

0,5 cl de jus de citron vert

10 cl de soda au pamplemousse rose ou de jus de pamplemousse

Une pincée de sel

Une tranche de citron vert pour décorer

Le paloma, avec sa touche de piquant et son pétillant subtil, est prêt à devenir le nouveau favori des soirées d’été. Son équilibre parfait entre la douceur du pamplemousse et l’intensité de la tequila en fait un cocktail à la fois élégant et accessible, idéal pour toutes les occasions, des barbecues décontractés aux soirées plus sophistiquées.

Alors que 2024 approche, gardez un œil sur ce cocktail qui promet de marquer les esprits et les papilles. Le paloma est plus qu’un simple cocktail, c’est une invitation à redécouvrir les plaisirs d’un été rafraîchissant et innovant.