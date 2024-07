Leclerc et Intermarché rappellent des moules potentiellement dangereuses

Les enseignes bien connues Leclerc et Intermarché ont lancé un rappel alarmant ce mercredi concernant un lot de moules potentiellement contaminées par la bactérie E.

Un rappel urgent pour des raisons de sécurité alimentaire #

coli. Ces produits, issus des filières d’élevage, ne doivent plus être consommés sous aucun prétexte.

Cette mesure de précaution fait suite à un autocontrôle qui a révélé la présence de l’E. coli, une bactérie pouvant provoquer de graves troubles gastro-intestinaux. Les moules affectées ont été vendues dans plusieurs régions, incluant la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine.

Identification et mesures à prendre pour les consommateurs #

Le lot concerné, identifié sous le numéro 240619, a été distribué entre le 19 et le 21 juin 2024. Les moules portent la marque de salubrité FR 17.091.057 CE et le code GTIN 3760175740312. Il est crucial de vérifier si vous possédez des produits correspondant à ces identifiants.

En cas de possession de ces moules, il est conseillé de ne pas les consommer et de les retourner au point de vente. Les consommateurs peuvent également choisir de les détruire pour éviter toute contamination. La procédure de rappel se terminera le 29 juin 2024, assurez-vous d’agir rapidement.

Symptômes à surveiller et recommandations sanitaires #

La consommation de moules contaminées peut entraîner des symptômes tels que des douleurs abdominales, des diarrhées parfois sanglantes, et dans certains cas, de la fièvre. Ces symptômes peuvent se manifester peu de temps après avoir consommé le produit contaminé.

Si vous avez consommé ces moules et présentez des symptômes évoqués, il est impératif de consulter un médecin sans tarder. Informez votre praticien de la nature de la contamination suspectée pour faciliter le diagnostic et le traitement.

Vérifiez vos achats récents pour les produits mentionnés.

Ne consommez pas les produits suspects.

Rapportez les moules contaminées au magasin ou détruisez-les.

Consultez un médecin si vous présentez des symptômes après la consommation.

Cette alerte souligne l’importance de la vigilance en matière de sécurité alimentaire et rappelle aux consommateurs le rôle crucial des contrôles qualité effectués par les distributeurs. Restez informé et prenez les précautions nécessaires pour protéger votre santé et celle de votre entourage.

