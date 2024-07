Les galettes de courgettes et fêta transforment vos repas prêtes en moins de 15 minutes

Recherchez-vous une manière originale et savoureuse d'intégrer plus de légumes à votre alimentation?

Introduction aux galettes de légumes #

Les galettes de courgettes et fêta sont une excellente option. Non seulement elles sont délicieuses, mais elles sont aussi simples à préparer.

Que ce soit pour un déjeuner rapide ou un dîner léger, ces galettes apportent une touche de fraîcheur et de saveur à votre table. L’association de la courgette croquante et de la fêta crémeuse crée un mélange parfaitement équilibré.

Préparation des galettes #

Commencez par râper trois courgettes moyennes. Il est crucial d’essorer les courgettes râpées pour enlever l’excès d’eau, ce qui garantira que vos galettes soient bien croustillantes. Utilisez un torchon propre pour cette étape.

Dans un saladier, mélangez les courgettes avec deux œufs battus, 100 grammes de farine semi-complète, du sel et du poivre. Cette base absorbera les saveurs ajoutées par la suite, notamment la fêta émiettée et un peu de coriandre fraîche.

Cuisson et accompagnement #

Chauffez une poêle antiadhésive et vaporisez un peu d’huile d’olive. Formez six petits tas en forme de galettes et faites-les cuire pendant environ cinq minutes de chaque côté jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes.

Pour accompagner ces galettes, une sauce blanche légère est idéale. Mélangez 50 grammes de skyr ou de fromage blanc avec de la coriandre fraîchement émincée, du sel et du poivre. Cette sauce ajoutera une touche de douceur et de fraîcheur à votre plat.

3 courgettes moyennes

2 œufs

100 g de farine semi-complète

80 g de fêta

Coriandre fraîche

Sel et poivre

Huile d’olive en spray

Ces galettes sont une solution parfaite pour ceux qui cherchent à manger sainement sans sacrifier le goût. Elles sont également très polyvalentes; vous pouvez les servir en accompagnement ou comme plat principal. De plus, elles se réinventent facilement en changeant d’herbes ou en ajoutant d’autres types de fromages.

Alors la prochaine fois que vous cherchez une recette simple et saine, pensez aux galettes de courgettes et fêta. Bonne dégustation!