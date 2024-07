Les plaisirs de saison : les fruits et légumes à savourer ce mois-ci

Les délices végétaux de juillet #

C’est le moment idéal pour redécouvrir le plaisir des fruits et légumes frais, gorgés de soleil.

Amateurs de légumes, réjouissez-vous ! Les étals regorgent de produits frais comme les poivrons, les courgettes et les tomates, parfaits pour des recettes légères et savoureuses. Sans oublier le maïs doux, idéal pour accompagner vos barbecues estivaux.

La palette colorée des fruits d’été #

Les fruits rouges tiennent le haut du podium en juillet. Cerises, fraises et framboises rivalisent de fraîcheur et sont parfaites pour vos desserts ou simplement dégustées nature. Elles symbolisent le goût même de l’été et apportent une touche de légèreté bienvenue lors des chaudes journées.

À lire Les 3 secrets de conservation des bananes révélés : garder ses fruits frais plus longtemps, prêt en moins de 10 minutes

Ne négligeons pas les stars montantes de cette saison : les abricots et les pêches. Leur chair juteuse et sucrée est un véritable appel à la gourmandise. Elles sont non seulement délicieuses mais aussi très polyvalentes en cuisine, parfaites pour des tartes ou pour être savourées telles quelles.

Comment choisir et conserver vos trouvailles estivales #

Choisir des fruits et légumes de saison et locaux, c’est opter pour le goût et la durabilité. Vérifiez la fermeté et l’odeur des produits pour garantir leur fraîcheur. Les fruits doivent dégager un parfum agréable et doux, signe de leur maturité.

Une fois à la maison, la conservation est cruciale pour maintenir la fraîcheur. Les légumes comme les courgettes et les poivrons se conservent bien dans le bac à légumes du réfrigérateur, tandis que les fruits rouges seront mieux à l’air libre, à consommer rapidement après l’achat pour profiter de toute leur saveur.

Explorez les marchés locaux pour les meilleures sélections.

Intégrez les fruits d’été dans vos salades pour une touche rafraîchissante.

Essayez de nouvelles recettes qui mettent en avant les produits de saison.

En juillet, la nature nous offre une palette impressionnante de fruits et légumes savoureux et colorés. Profitez de cette abondance pour enrichir votre alimentation et apporter un souffle de fraîcheur à vos repas. Qu’il s’agisse de concocter des plats légers et nutritifs ou de savourer des fruits juteux au naturel, les options sont infinies et toujours délicieuses. Vivez un été gourmand et coloré avec les meilleures offres de la nature!

À lire Les 5 secrets des feuilles de brick croustillantes : Pommes de terre, thon et ricotta, un régal pour vos papilles prêt en moins de 15 minutes