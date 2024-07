Les verrines de fruits rouges prêtes en moins de 15 minutes : une recette facile et gourmande pour ravir vos papilles et égayer vos fins de repas

L'élaboration d'une verrine aux fruits rouges repose sur une sélection d'ingrédients frais et savoureux.

Les ingrédients clés #

Pour commencer, 15 cl de crème anglaise apportent une base douce et onctueuse. Ajoutez-y deux cuillères à soupe de confiture de fraise pour une touche sucrée subtile.

Le jus de deux clémentines (ou 80 ml de jus en bouteille) vient ensuite apporter une légère acidité, contrastant parfaitement avec la douceur de la crème et de la confiture. N’oubliez pas les 300g de fruits rouges, variés et colorés, qui sont la véritable star de ce dessert.

Préparation pas à pas #

Commencez par fouetter légèrement la crème anglaise pour la rendre plus aérienne. Dans un autre récipient, mélangez vigoureusement la confiture de fraise avec le jus de clémentine, puis incorporez délicatement les fruits rouges pour les enrober de ce mélange savoureux.

À lire Les plaisirs de saison : les fruits et légumes à savourer ce mois-ci

Dans des verrines, disposez la moitié de cette préparation fruitée. Ajoutez ensuite une couche de crème anglaise, puis le reste des fruits. Terminez par une couche de crème fraîche épaisse légèrement fouettée pour ajouter de la texture. Saupoudrez d’amaretti émiettés pour un croquant irrésistible.

Des astuces pour un dessert santé #

Opter pour une confiture ou un coulis de fraise sans sucre ajouté est un excellent moyen de réduire l’apport en sucres tout en conservant la richesse en goût. Si vous souhaitez ajouter une touche croustillante, envisagez de remplacer les amaretti par du granola au miel, qui apportera une texture agréable sans excès de sucre.

Servez vos verrines immédiatement après leur préparation pour garantir la fraîcheur des fruits et la texture onctueuse des crèmes. Ce dessert est idéal pour conclure un repas sur une note légère et fruitée, tout en faisant plaisir aux yeux avec ses couches colorées et appétissantes.

Crème anglaise : 15 cl

Confiture de fraise : 2 cuillères à soupe

Jus de clémentine : 80 ml

Fruits rouges frais : 300g

Crème fraîche épaisse : 4 cuillères à soupe

Amaretti émiettés : 8 biscuits

Cette verrine aux fruits rouges est non seulement un plaisir pour les papilles, mais aussi pour les yeux. Avec ses couches colorées et ses saveurs équilibrées, ce dessert est parfait pour toute occasion. Que ce soit pour un repas en famille, un dîner entre amis, ou même un moment de plaisir solo, ces verrines feront le bonheur de tous. Laissez-vous tenter par cette recette facile et rapide qui promet de grands sourires autour de la table.

À lire Les 5 secrets des feuilles de brick croustillantes : Pommes de terre, thon et ricotta, un régal pour vos papilles prêt en moins de 15 minutes