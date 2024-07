Découvrez comment préparer un délicieux émincé de veau à la crème avec des petits légumes pour ravir vos papilles et celles de vos invités

Introduction à la recette #

C’est une recette parfaite pour un dîner en famille ou entre amis.

Ce plat combine la tendresse du veau avec la douceur de la crème et le croquant des légumes, créant ainsi un équilibre parfait entre les différents composants. Suivez ce guide pour réaliser cette recette succulente.

Les ingrédients clés #

Pour préparer cet émincé de veau, vous aurez besoin de quelques ingrédients essentiels qui vont enrichir le goût de votre plat. Les escalopes de veau doivent être fines pour assurer une cuisson rapide et uniforme.

À lire Découvrez comment préparer un saumon à la crème d’aneth et d’agrumes pour surprendre vos invités

Les champignons de Paris frais, émincés, apporteront une texture agréable et un goût forestier qui se marie bien avec la douceur de la crème fraîche. N’oubliez pas l’oignon émincé et la gousse d’ail pressée, indispensables pour un fond de sauce aromatique.

Étapes de préparation #

Commencez par faire revenir l’oignon émincé dans un peu de beurre doux jusqu’à ce qu’il soit translucide. Ajoutez ensuite les escalopes de veau découpées en lanières et laissez-les dorer de chaque côté. Cette étape est cruciale pour sceller les sucs et garantir une viande tendre.

Incorporez les champignons et l’ail, puis laissez cuire quelques minutes. Versez la crème fraîche et laissez mijoter le tout à feu doux. Assaisonnez de sel et de poivre selon vos préférences. Il est important de remuer de temps en temps pour que la sauce n’attache pas et que les saveurs se mélangent bien.

Voici une petite liste pour ne rien oublier :

À lire Découvrez le velouté d’endives à la bière, une recette réconfortante pour réchauffer vos soirées d’hiver

4 escalopes de veau fines

40 g de beurre doux

1 oignon émincé

150 g de champignons de Paris frais

1 gousse d’ail pressée

40 cl de crème fraîche (allégée si désiré)

Sel et poivre pour l’assaisonnement

En respectant ces étapes et en utilisant des ingrédients de qualité, vous obtiendrez un émincé de veau à la crème et aux petits légumes des plus savoureux. Ce plat se marie parfaitement avec un vin blanc léger, qui complétera les saveurs riches et crémeuses du veau et de la crème.

N’oubliez pas de servir ce plat chaud, accompagné de riz basmati ou de pâtes fraîches pour faire de ce repas un véritable festin. Bon appétit !