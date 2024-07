Découvrez comment préparer un savoureux gâteau de pâtes au jambon pour égayer vos pique-niques et repas conviviaux

Le gâteau de pâtes au jambon est l'une de ces recettes qui combine simplicité et plaisir gustatif.

Une recette facile et appréciée de tous #

Facile à préparer, ce plat est idéal pour un repas sans prétention mais toujours savoureux. Que ce soit pour un dîner en famille ou un pique-nique, il promet de ravir les papilles de vos convives.

Les ingrédients nécessaires sont à la portée de tous : des pâtes, du jambon, de la crème fraîche, des œufs, et souvent un peu de fromage pour gratiner le dessus. Le mélange de ces composantes crée une harmonie parfaite en bouche, offrant à la fois douceur et caractère.

Les étapes clés pour une réussite garantie #

La préparation de ce gâteau ne requiert pas de compétences particulières en cuisine. Commencez par cuire les pâtes « al dente » – elles continueront à cuire au four. Mélangez ensuite les pâtes avec des dés de jambon et une sauce crémeuse faite de crème fraîche et d’œufs battus. Cette étape est cruciale pour lier tous les ingrédients.

À lire Un clafoutis de tomates cerises en 10 minutes pour régaler toute la famille

Une fois le mélange prêt, versez-le dans un moule à manqué préalablement graissé et saupoudrez de fromage râpé sur le dessus. La cuisson au four permet non seulement de chauffer le plat, mais aussi de gratiner le fromage, ce qui ajoute une texture agréablement croustillante à la dégustation.

Servir et savourer #

Le gâteau de pâtes au jambon se déguste idéalement chaud, juste sorti du four. Il peut cependant également être consommé froid lors d’un pique-nique, comme en témoignent certains amateurs. Sa bonne tenue le rend facile à transporter et à servir sans nécessiter d’assiettes, ce qui en fait un choix pratique pour toutes sortes d’occasions.

N’oubliez pas d’accompagner ce plat d’une salade verte pour un repas équilibré. La fraîcheur de la salade contrastant avec le côté réconfortant du gâteau de pâtes, cela permet d’offrir un repas complet et harmonieux.

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).

Cuire les pâtes al dente.

Mélanger les pâtes avec le jambon, la crème, les œufs et assaisonner.

Verser dans un moule à manqué, saupoudrer de fromage.

Enfourner pour environ 20 minutes jusqu’à ce que le dessus soit doré.

En suivant ces simples étapes, vous pouvez créer un plat délicieux qui plaira à tous, que ce soit lors d’une réunion familiale ou d’un pique-nique avec des amis. Le gâteau de pâtes au jambon est une recette polyvalente qui s’adapte à toutes les occasions.

À lire Découvrez comment rafraîchir vos étés avec cette recette simple de thé glacé aux pêches