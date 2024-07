Découvrez la magie des scampis à l’estragon et transformez votre dîner en un festin inoubliable

Les scampis à l'estragon, une recette qui allie simplicité et sophistication, promettent de ravir les papilles des amateurs de fruits de mer.

Une recette simple et raffinée #

Ce plat, élaboré avec des ingrédients frais et savoureux, est parfait pour un repas convivial ou un dîner romantique.

La préparation ne vous prendra que 30 minutes. Rapidité et facilité sont donc de mise, vous permettant de savourer un plat gourmet sans passer des heures en cuisine.

Les ingrédients clés #

Le succès de cette recette réside dans la qualité des ingrédients. Vous aurez besoin de 500 g de scampis, idéalement frais, pour garantir une expérience gustative optimale. L’estragon, avec son arôme distinctif, est indispensable pour apporter cette touche d’élégance au plat.

En complément, des échalotes finement hachées, un coulis de tomate pour la sauce et une pointe de crème fraîche liquide enrichissent le mélange. N’oubliez pas les champignons, de préférence frais, pour une texture intéressante et un goût plus intense.

Le secret d’une sauce inoubliable #

La sauce est le cœur de la recette. Commencez par faire revenir les échalotes dans un peu d’huile d’olive, puis ajoutez les scampis. Laissez les saveurs se mêler avant de déglacer avec le vin blanc. Ce dernier va non seulement apporter de la profondeur à votre sauce, mais aussi permettre aux arômes de se libérer pleinement.

Incorporez ensuite le coulis de tomate et la crème fraîche, et laissez mijoter à feu doux. Une pincée d’estragon frais ajoutée en fin de cuisson suffira pour transformer ce plat en une création culinaire exquise.

Pour 4 personnes

Temps de préparation : 30 minutes

Niveau : très facile

Coût : moyen

Que vous soyez un cuisinier novice ou un chef étoilé, les scampis à l’estragon sont une excellente manière de diversifier votre menu et d’apporter un peu d’originalité à votre table. Ce plat, où chaque bouchée est une découverte, promet de laisser une impression durable sur vos convives. Alors, pourquoi ne pas tenter cette recette ce soir et voir les sourires illuminer le visage de vos invités?

