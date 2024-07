Découvrez le velouté d’endives à la bière, une recette réconfortante pour réchauffer vos soirées d’hiver

Une recette traditionnelle aux saveurs uniques #

Cette soupe riche en goût est parfaite pour surprendre vos convives avec une entrée à la fois classique et originale.

La préparation de ce velouté commence par la cuisson des endives et des échalotes, suivi de l’ajout de la bière blonde qui va infuser le plat de ses arômes légers et de sa couleur dorée. Une touche de crème fraîche vient parfaire la texture, rendant chaque cuillerée onctueuse et enveloppante.

Les ingrédients clés pour une soupe réussie #

Pour réaliser ce velouté, quelques ingrédients de qualité sont essentiels. Les endives, principales vedettes de la recette, doivent être fraîches et croquantes. La bière blonde choisie doit être légère mais avec assez de caractère pour se faire remarquer sans dominer les autres saveurs.

La pomme de terre Bintje est idéale pour apporter de la consistance au velouté, tandis que le bouillon de volaille enrichit le fond de plat avec une profondeur savoureuse. Ne sous-estimez pas l’importance de la graisse d’oie ou de canard, qui ajoute un goût authentique et une richesse incomparable à la soupe.

La préparation pas à pas #

Commencez par faire revenir les échalotes finement hachées dans la graisse d’oie jusqu’à ce qu’elles deviennent translucides. Ajoutez ensuite les endives coupées en morceaux et laissez-les s’attendrir. Versez la bière et laissez réduire quelques minutes avant d’ajouter le bouillon et la pomme de terre pelée et coupée en dés.

Laissez mijoter le tout jusqu’à ce que tous les ingrédients soient tendres. Mixez ensuite la préparation jusqu’à obtenir une texture veloutée. Intégrez la crème fraîche, remuez bien et servez chaud. N’oubliez pas de rectifier l’assaisonnement avec du sel et du poivre selon vos préférences.

3 belles endives

1 pomme de terre de type Bintje

3 échalotes longues ou un gros oignon

25 cl de bière blonde

1 litre de bouillon de volaille ou de légumes

1 cuillère à soupe de graisse d’oie ou de canard

3 cuillères à soupe de crème fraîche

Sel et poivre pour l’assaisonnement

Le velouté d’endives à la bière est plus qu’une simple soupe, c’est une expérience gustative qui réunit des ingrédients simples pour créer un plat réconfortant et raffiné. Que ce soit pour un dîner en famille ou une occasion spéciale, ce velouté promet de réchauffer les cœurs et de satisfaire les palais les plus exigeants.

