La manière de régaler vos papilles avec un budget de 3€ par jour

Commencez juillet avec des recettes qui réveillent les papilles sans vider le porte-monnaie #

.. gastronomie abordable! Imaginez commencer votre mois avec un délicieux tajine d’aubergines, et le clore sur une note sucrée avec une tarte à la rhubarbe. Tout cela, en respectant un budget de 3€ par jour et par personne. Cela semble presque trop beau pour être vrai, mais c’est une réalité accessible à tous!

Durant cette première semaine de juillet, laissez-vous transporter par des saveurs estivales sans compromettre votre budget. Des plats simples mais savoureux, à base de fruits et légumes de saison, vont égayer vos repas. Poivrons, tomates, courgettes, et brocolis se transforment en mets délicieux qui encouragent les longues soirées d’été en plein air.

Des recettes simples et économiques pour chaque jour de la semaine #

Lundi, le tajine d’aubergines vous transporte au Maghreb avec ses arômes épicés. Mardi, laissez-vous tenter par des courgettes farcies au thon, un plat aussi nutritif que gourmand. Mercredi, c’est le jour du risotto aux poivrons et feta, un plat réconfortant qui apporte une touche méditerranéenne à votre table.

À lire Une simple tarte aux abricots peut transformer votre journée en un festival de saveurs prête en moins de 15 minutes

Jeudi, préparez une chakchouka à l’escalope de dinde, idéale pour un dîner riche en saveurs mais léger en calories. Et enfin, vendredi, concluez la semaine sur une note sucrée avec une tarte à la rhubarbe au lait concentré sucré, un dessert simple mais irrésistible.

Ma liste de courses pour une semaine de plaisirs culinaires #

Planifier vos repas à l’avance peut vous aider à mieux gérer votre budget tout en variant les plaisirs. Voici une liste de courses qui couvrira tous les plats mentionnés, sans vous ruiner. Assurez-vous d’acheter des légumes de saison pour plus de fraîcheur et d’économies.

Fruits et légumes, tels que aubergines, poivrons, tomates, courgettes, et rhubarbe, doivent figurer en haut de votre liste. Ajoutez à cela quelques protéines comme du thon en conserve et de la dinde, ainsi que des basiques de garde-manger tels que le riz pour risotto et le lait concentré sucré.

Voici un aperçu des achats essentiels pour une semaine de repas savoureux et abordables :

À lire Une recette simple de pâte sucrée pour tartes parfaites prête en moins de 15 minutes

Aubergines, poivrons, tomates

Courgettes, brocolis, feta

Pêches, melons, pastèque

Thon en conserve, escalope de dinde

Riz, lait concentré sucré, épices diverses

Cette semaine du 1er au 5 juillet 2024 promet de ravir vos papilles sans compromettre votre portefeuille. Des recettes simples, des ingrédients frais et un budget maîtrisé sont les clés d’un été gastronomique réussi. Profitez de chaque repas comme d’une petite fête, tout en gardant un œil sur vos finances. Bon appétit!