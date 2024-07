La nouvelle bière de Nicolas Dardenne : une potion magique pour les fans des Diables rouges

Une bière pour redonner le sourire aux supporters belges #

Mais bonne nouvelle pour eux, Nicolas Dardenne, un entrepreneur belge et propriétaire d’un Delhaize à Wezembeek-Oppem, a décidé de transformer cette déception en une occasion festive.

La « Potion du Belge », c’est le nom de cette nouvelle bière qui promet de raviver l’esprit des supporters avec ses teintes noir-jaune-rouge et ses saveurs d’agrumes. Une initiative audacieuse qui offre une alternative moins amère que le goût laissé par l’élimination de l’équipe nationale.

Un lancement prometteur malgré l’échec sportif #

Contrairement à ce que l’on pourrait craindre, l’élimination des Diables n’a en rien freiné l’enthousiasme autour de la Potion du Belge. Nicolas Dardenne reste optimiste et souriant, voyant en cette bière une opportunité de célébration universelle, apte à être savourée lors de divers événements, y compris les futurs Jeux Olympiques.

« Tout a déjà été distribué dans plusieurs Delhaize franchisés et dans un réseau de grossistes pour le secteur horeca, » explique Dardenne. Une deuxième cuvée de 12,000 bouteilles est même déjà en chemin, prouvant que l’intérêt est bien réel et que le public est prêt à soutenir cette nouvelle aventure brassicole.

Une création personnelle, loin des tribunes sportives #

Il est important de clarifier un point : bien que fortement associé à l’image d’Obelgix, le célèbre supporter des Diables rouges, c’est bien Nicolas Dardenne qui est à l’origine de cette bière. L’entrepreneur tient à dissocier son personnage de fan de son rôle d’inventeur de la Potion du Belge. « C’est pour le fun », insiste-t-il, soulignant qu’il ne s’agit pas d’une marchandisation de son alter ego.

Le nom « La Potion du Belge » a été choisi pour éviter toute confusion et garantir que le projet reste dans les limites légales, évitant ainsi les problèmes de droits liés à l’utilisation du personnage d’Obelgix. Cette démarche montre le sérieux et l’engagement de Dardenne envers son produit.

Bières aux couleurs de la Belgique

Saveurs rafraîchissantes d’agrumes

Parfait pour toute célébration

Disponible dans les Delhaize et via des grossistes

Une deuxième production déjà lancée

La Potion du Belge est donc bien plus qu’une simple bière : c’est une déclaration d’amour à la Belgique et à ses traditions festives, une manière de se rassembler et de célébrer, quel que soit le contexte sportif. Nicolas Dardenne a su canaliser l’esprit communautaire et la soif de joie de vivre des Belges dans une bouteille, invitant tout un chacun à lever son verre à la résilience et à l’optimisme, pierres angulaires de l’esprit belge.

