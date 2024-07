Les 3 restaurants insolites à Bruxelles pour une expérience culinaire unique cet été prêts en moins de 15 minutes

Un dîner dans l’obscurité totale #

« Dans le Noir ? Brussels » vous offre cette expérience sensorielle enrichissante. Situé dans l’élégant Stanhope Hotel, ce restaurant promet de réveiller vos sens autrement.

Avec un menu surprise élaboré par le Chef Laurent Gauze, chaque plat devient un mystère gustatif à résoudre. Les ingrédients, choisis pour leur fraîcheur et leur qualité, sont transformés en œuvres culinaires qui surprendront votre palais. Et si vous avez des exigences alimentaires spécifiques, pas d’inquiétude, le menu peut être personnalisé.

Un repas sur une île enchanteresse #

Le Chalet Robinson, niché sur une île du Bois de la Cambre, vous transporte dans un cadre presque magique. L’accès en barque ajoute une touche d’aventure à votre visite. Une fois sur place, la Brasserie du Chalet vous accueille avec une cuisine généreuse, faisant la part belle aux produits locaux et frais.

L’été, le Chalet se transforme pour offrir des soirées barbecue « Open Fire Dinner ». Imaginez dîner sous les étoiles, au son de la musique, tout en dégustant des grillades de haute qualité. Pour une expérience complète, pourquoi ne pas louer une barque ou un pédalo pour une promenade digestive sur le lac ?

Un souper à bord d’un Airbus transformé #

Flylounge vous invite à prendre place dans un Airbus reconverti en salle de restaurant unique. Chaque samedi soir, cet avion sans ailes offre un cadre insolite pour un dîner éphémère. La Chef Olivia Hoshi propose un menu composé de mets raffinés qui sauront ravir les amateurs de nouvelles sensations.

En plus du dîner, l’expérience Flylounge inclut une visite du cockpit et, pour les plus aventuriers, une simulation de vol. Une occasion parfaite pour les passionnés d’aviation de combiner leur amour du vol et de la gastronomie.

Bruxelles ne cesse de surprendre par sa capacité à offrir des expériences uniques et mémorables. Qu’il s’agisse de dîner dans le noir, de manger sur une île ou dans un avion, ces restaurants promettent non seulement de ravir vos papilles mais aussi d’enrichir votre été de moments inoubliables. Alors, pourquoi ne pas réserver une table et découvrir par vous-même ?