Un budget de 3€ par jour : des recettes fraîches et savoureuses prêtes en moins de 15 minutes

Des recettes estivales à petit prix #

Que diriez-vous de commencer la semaine avec un délicieux gaspacho au melon, agrémenté de menthe pour une touche de fraîcheur? Cette entrée, non seulement économique, est aussi un vrai plaisir pour les papilles durant les chaudes journées d’été.

Si l’envie de douceur vous gagne, la crème glacée aux fruits rouges faite maison sera votre alliée. Avec quelques fruits, du yaourt et un peu de sucre, vous pouvez créer un dessert exquis qui ravira petits et grands. Un vrai régal pour clôturer vos repas sur une note sucrée sans se ruiner!

Des plats principaux innovants et abordables #

La semaine continue avec des gnocchis aux blettes, un plat principal qui combine innovation et tradition. Faciles à préparer, les gnocchis maison peuvent être une excellente façon de faire découvrir de nouvelles saveurs à votre famille, le tout en respectant votre budget.

Et que pensez-vous d’un riz au thon agrémenté de courgettes et de tomates? Ce plat complet vous apporte énergie et vitalité sans alourdir votre facture. Idéal pour un déjeuner ensoleillé, il est à la fois nourrissant et léger.

Des desserts et collations gourmandes à moindre coût #

En milieu de semaine, pourquoi ne pas préparer une tarte aux nectarines? Ce dessert saisonnier est parfait pour profiter des fruits d’été à leur apogée. La douceur des nectarines combinée à une pâte croustillante offre un dessert à la fois simple et sophistiqué pour finir vos repas sur une note sucrée.

Les champignons farcis au fromage, crème et romarin peuvent également faire office de plat léger pour un dîner ou une entrée chic lors d’un repas entre amis. Cette recette, rapide et facile à préparer, est un excellent moyen d’utiliser des ingrédients simples pour créer quelque chose d’exceptionnel.

Voici un aperçu de ce que vous pourriez acheter pour réaliser ces recettes :

Melon

Fruits rouges (fraises, framboises)

Yaourt nature

Blettes

Gnocchis

Riz

Thon en conserve

Courgettes

Tomates

Nectarines

Champignons

Fromage frais

Crème

Romarin

Toutes ces recettes montrent qu’il est tout à fait possible de se régaler avec un petit budget. L’été 2024 sera non seulement savoureux mais aussi économique avec ces plats simples et délicieux. Profitez du meilleur de la saison sans vous ruiner et laissez-vous guider par la fraîcheur des ingrédients et la simplicité des préparations. Bon appétit!