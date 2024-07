Votre chaise préférée de Maison du monde pourrait être dangereuse

Un rappel urgent à ne pas ignorer #

La marque a récemment annoncé un rappel massif d’un de ses modèles de chaises, vendu non seulement en France mais aussi à travers toute l’Europe. La raison ? Un risque accru de chute pour les utilisateurs, causé par une défaillance sur un pied arrière du produit.

Le problème a été identifié suite à plusieurs signalements et confirmé par les tests de sécurité supplémentaires effectués par la marque. Les consommateurs possédant cette chaise sont invités à vérifier leur modèle et à contacter le service client pour les étapes suivantes.

Comment identifier le modèle concerné ? #

Le modèle en question est la chaise « Naos Terra Beige », facilement reconnaissable à son design distinctif. Elle arbore une structure en métal de couleur orange, agrémentée d’un tressage en polyéthylène mêlant blanc et orange. Ce modèle était jusqu’à présent apprécié pour son esthétique moderne et sa polyvalence.

Si vous possédez cette chaise, il est crucial de vérifier le numéro de lot, qui peut être trouvé sur une étiquette située sous l’assise. Tous les numéros de lot de ce modèle sont concernés par le rappel, sans exception.

Quelles mesures sont prises par Maisons du Monde ? #

Maisons du Monde prend cette affaire très au sérieux et s’engage à garantir la sécurité de ses clients. La marque a mis en place un système de retour simplifié pour les chaises concernées et promet un remboursement complet ou un échange contre un modèle similaire pour les clients affectés.

De plus, la société a renforcé ses contrôles de qualité et de sécurité sur l’ensemble de ses lignes de produits pour éviter que de tels incidents se reproduisent à l’avenir. Ces mesures visent à restaurer la confiance des consommateurs et à assurer la durabilité de ses articles.

Vérifier immédiatement si votre chaise est concernée

Contactez le service client de Maisons du Monde dès que possible

Ne plus utiliser la chaise jusqu’à ce que la situation soit résolue

La sécurité est une priorité absolue dans le domaine de l’ameublement, où le risque de blessure doit être pris très au sérieux. Cet incident rappelle l’importance de choisir des produits certifiés et de suivre régulièrement l’état des articles de mobilier domestique. Maisons du Monde, conscient de sa responsabilité, s’efforce de maintenir la confiance de ses clients en agissant rapidement et de manière transparente face à ce rappel.

