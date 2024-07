Le 2 secret de Cyril Lignac pour des brochettes de poulet d’une tendreté inégalée, prêtes en moins de 15 minutes

Le secret d’un équilibre parfait #

Cyril Lignac, chef renommé, maîtrise cet art et nous partage ses astuces pour des brochettes irréprochables.

Le choix de la marinade et la technique de cuisson sont cruciaux. L’utilisation d’ingrédients comme la harissa et le miel non seulement parfume la viande mais aide aussi à caraméliser la surface lors de la cuisson, ce qui donne cette croustillance tant désirée.

Marinade et préparation : commencez ici #

La marinade n’est pas qu’un simple condiment, elle est essentielle pour attendrir le poulet et infuser les saveurs profondes. Cyril Lignac recommande un mélange de harissa, miel, ail haché, coriandre moulue, jus de citron, concentré de tomates, et une touche de piment rouge pour relever le goût.

À lire L’omelette de Jessie Inchauspé, un délice simple et savoureux prêt en moins de 15 minutes

Après avoir bien mélangé ces ingrédients, laissez les filets de poulet, découpés en cubes, mariner au moins une heure. Ce temps permet aux arômes de bien pénétrer la chair et d’assurer que chaque bouchée soit explosivement savoureuse.

La cuisson parfaite #

La réussite des brochettes réside aussi dans leur cuisson. Cyril Lignac préconise l’utilisation d’un barbecue ou d’une plancha pour obtenir une chaleur intense qui saisit la viande rapidement tout en préservant son moelleux intérieur. Les brochettes doivent être retournées régulièrement pour assurer une cuisson uniforme.

Il est également important de ne pas surcharger le grill. Une bonne circulation de la chaleur est essentielle pour une croustillance uniforme. Veillez à laisser un espace entre chaque brochette afin que la chaleur puisse circuler librement.

Voici quelques conseils supplémentaires pour améliorer votre expérience des brochettes de poulet :

À lire Découvrez l’irrésistible gâteau au chocolat aux épices et au miel, une recette pour éveiller vos papilles

Utilisez des pics en bois trempés dans l’eau pour éviter qu’ils ne brûlent pendant la cuisson.

Servez les brochettes avec une salade fraîche d’épinards et de concombre pour un contraste rafraîchissant.

Accompagnez de pains pitas croustillants et d’une sauce à l’ail maison pour un repas complet.

Avec ces conseils de Cyril Lignac, vous êtes désormais prêt à préparer des brochettes de poulet qui raviront vos convives lors de votre prochain barbecue. L’équilibre entre tendreté et croustillance n’aura plus de secrets pour vous. Bonne dégustation et bon été !