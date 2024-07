Le millefeuille de tomate aubergine mozzarella et basilic prêt en moins de 15 minutes

Découvrez comment réaliser un millefeuille de tomate, aubergine et mozzarella : un délice simple et rapide

Un choix parfait pour un repas rapide et délicieux #

Le millefeuille de tomate, aubergine et mozzarella est la réponse parfaite. Avec seulement 15 minutes de préparation et 15 minutes de cuisson, ce plat coloré et savoureux est idéal pour une entrée estivale ou un plat léger.

Le secret de cette recette réside dans la fraîcheur de ses ingrédients. Choisissez des tomates bien mûres, des aubergines fermes et une mozzarella de qualité pour garantir une expérience gustative optimale. L’ajout de basilic frais apporte une touche aromatique qui lie harmonieusement tous les composants.

Les ingrédients clés pour un millefeuille réussi #

Pour préparer ce millefeuille, vous aurez besoin de quelques ingrédients simples : deux aubergines moyennes, quatre belles tomates, deux boules de mozzarella, et quelques feuilles de basilic frais. L’huile d’olive joue également un rôle crucial, non seulement pour la cuisson des aubergines mais aussi pour ajouter une touche de richesse au montage final du plat.

Assurez-vous de choisir une huile d’olive de bonne qualité, de préférence extra-vierge. Le sel et le poivre serviront à relever le goût de chaque couche sans masquer les saveurs naturelles des légumes et du fromage. Chaque ingrédient doit être tranché avec soin pour assurer une présentation impeccable et une cuisson uniforme.

étapes simples pour un montage parfait #

Commencez par préchauffer votre four à 200°C. Pendant que le four atteint la bonne température, tranchez les aubergines en rondelles d’environ 1 cm d’épaisseur et disposez-les sur une plaque de cuisson. Badigeonnez-les d’huile d’olive, salez et poivrez, puis enfournez pour environ 10-12 minutes. Les aubergines doivent devenir tendres et légèrement dorées.

Ensuite, préparez les autres composants du millefeuille en tranchant les tomates et la mozzarella. Une fois les aubergines prêtes, laissez-les refroidir légèrement avant de commencer le montage. Alternez une rondelle d’aubergine, une tranche de tomate, une tranche de mozzarella et une feuille de basilic. Répétez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients, puis terminez par un filet d’huile d’olive et un peu de sel et de poivre. Servez immédiatement ou laissez reposer quelques minutes.

Voici une liste des étapes clés pour ne rien oublier :

Préchauffez le four à 200°C.

Badigeonnez les rondelles d’aubergine d’huile, salez et poivrez, puis enfournez.

Tranchez les tomates et la mozzarella pendant la cuisson des aubergines.

Laissez refroidir les aubergines, puis commencez le montage en alternant les ingrédients.

Arrosez le dessus du millefeuille d’un filet d’huile d’olive avant de servir.

Pour un petit plus gourmand, envisagez de passer les millefeuilles sous le gril du four pour faire fondre légèrement la mozzarella juste avant de servir. Un filet de vinaigre balsamique peut également ajouter une note acidulée agréable qui rehaussera les saveurs de votre plat.

N’attendez plus pour préparer ce délicieux millefeuille de tomate, aubergine et mozzarella, qui ravira à coup sûr tous vos convives par sa fraîcheur et sa simplicité!