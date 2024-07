Les cannellonis d’aubergine à la ricotta, une recette simple et savoureuse, prête en moins de 15 minutes

Vous êtes à la recherche d'un plat qui marie fraîcheur et gourmandise ?

Introduction à la recette #

Les cannellonis d’aubergine à la ricotta sont la réponse parfaite. Cette recette italienne revisitée est non seulement délicieuse mais aussi très simple à réaliser.

Que vous soyez un cuisinier débutant ou confirmé, ce plat saura vous séduire par ses saveurs équilibrées et son aspect visuel appétissant.

Les ingrédients nécessaires #

La réussite de ce plat réside dans la fraîcheur des ingrédients. Vous aurez besoin de deux grandes aubergines, 250 g de ricotta fraîche, une gousse d’ail, ainsi que des herbes fraîches comme le basilic et le persil. La sauce tomate et l’huile d’olive viendront compléter la liste pour envelopper le tout de saveurs méditerranéennes.

Pour rehausser le goût, n’oubliez pas le sel et le poivre. Ces ingrédients simples sont accessibles et promettent un résultat des plus savoureux.

Étapes de préparation #

Commencez par trancher vos aubergines dans le sens de la longueur pour obtenir de fines lamelles. Un peu de sel aidera à en extraire l’humidité. Après les avoir laissées dégorger, faites-les griller avec un filet d’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles deviennent tendres.

Parallèlement, préparez la farce en mélangeant la ricotta avec l’ail écrasé, le basilic et le persil ciselés. Assaisonnez à votre goût. Étalez ensuite cette préparation sur chaque tranche d’aubergine avant de les rouler délicatement pour former les cannellonis.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Abordable

Une fois vos cannellonis formés, disposez-les sur un lit de sauce tomate dans un plat adapté. Quelques feuilles de basilic frais pourront être disposées en décoration avant de servir.

En option, l’ajout d’un zeste de citron à la ricotta peut apporter une touche d’acidité agréable qui balance la douceur de l’aubergine et de la ricotta. Servir ces cannelloni avec une salade verte fraîche permet d’en faire un repas complet et équilibré.

Ce plat, facile à préparer et délicieux, est parfait pour une soirée entre amis ou un dîner en famille. Les cannellonis d’aubergine à la ricotta promettent une expérience culinaire riche en goûts et en textures. Laissez-vous tenter par cette recette qui transforme des ingrédients simples en un repas spectaculaire.