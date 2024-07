Une quiche légère au poulet et champignons, un délice sain et savoureux prêt en moins de 15 minutes

Les secrets d’une quiche allégée mais savoureuse #

L’astuce réside dans le choix des ingrédients. Pour une quiche légère mais toujours aussi délicieuse, optez pour du poulet et des champignons, deux composants faibles en matières grasses et riches en saveurs.

Le poulet, maigre et tendre, apporte une excellente source de protéines, tandis que les champignons de Paris, connus pour leur texture particulière et leur capacité à absorber les arômes, enrichissent chaque bouchée d’une explosion de goût naturel.

Une recette adaptable à tous les cuisiniers #

Cette recette de quiche se prête aussi bien à une préparation traditionnelle qu’à l’utilisation d’outils modernes comme le Thermomix. Que vous soyez un adepte de la cuisine rapide ou un passionné des méthodes classiques, cette quiche répond à toutes les attentes.

Sans Thermomix, la préparation reste simple : il suffit d’émincer et de faire cuire légèrement les ingrédients avant de les incorporer à la base de pâte brisée. Avec le Thermomix, le processus est encore plus rapide, permettant de mélanger et de cuire les ingrédients en un clin d’œil.

Les étapes clés pour une quiche réussie #

La préparation de cette quiche commence par la réalisation d’une pâte brisée maison aux épices. Les épices, outre leur saveur, ajoutent une dimension aromatique qui soulève le plat. Ensuite, la cuisson doit être surveillée pour obtenir une texture parfaite, ni trop humide, ni trop sèche.

La cuisson au four est l’étape finale cruciale. Une température bien maîtrisée et un timing précis sont les secrets pour que la quiche soit dorée et croustillante à l’extérieur tout en restant moelleuse à l’intérieur.

Voici les ingrédients nécessaires pour réaliser cette quiche légère :

1 pâte brisée maison aux épices

300 g de champignons de Paris

200 g de filet de poulet

1 oignon

3 œufs

100 g de skyr

100 g de crème fraiche à 12%

Sel et poivre

30 g de fromage râpé

En suivant ces étapes et en choisissant des ingrédients de qualité, vous obtiendrez une quiche non seulement allégée mais également riche en goût. Ce plat peut servir d’entrée chaude ou de plat principal, accompagné d’une salade verte pour un repas complet et équilibré. Redécouvrez le plaisir de manger sain avec cette recette facile et délicieuse, parfaite pour toute occasion.