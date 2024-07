La préparation des bricks au thon au Airfryer pour un repas croustillant et savoureux, prête en moins de 15 minutes

Pourquoi choisir les bricks au thon au Airfryer? #

Cette méthode de cuisson rapide permet de préserver la fraîcheur du thon tout en lui apportant une texture croustillante irrésistible. Parfait pour un dîner léger ou comme snack, ce plat peut être préparé en un clin d’œil.

En plus, cuisiner avec un Airfryer réduit l’utilisation d’huile, ce qui en fait une option plus saine par rapport à la friture traditionnelle. Vous obtiendrez des bricks dorées et croustillantes sans les inconvénients des cuissons dans de grandes quantités d’huile.

Les ingrédients clés pour des bricks réussies #

La simplicité des ingrédients est la clé de la réussite de cette recette. Vous aurez besoin de feuilles de brick, facilement trouvables dans le commerce, de thon en conserve de bonne qualité, d’un peu de fromage pour ajouter une touche crémeuse, et de quelques épices pour relever le tout. Des herbes fraîches comme la coriandre ou le persil peuvent aussi être ajoutées pour plus de fraîcheur.

Pensez à bien égoutter le thon avant de l’utiliser pour éviter que les feuilles de brick ne deviennent trop humides. Un petit oignon finement haché ou quelques câpres peuvent également être intégrés pour plus de piquant.

Étapes clés de la préparation #

Commencez par préchauffer votre Airfryer à 180°C. Pendant ce temps, mélangez le thon émietté avec le fromage, les épices, et les herbes. Disposez une petite quantité de cette préparation au centre de chaque feuille de brick, puis pliez-les soigneusement pour enfermer la farce.

Une fois vos bricks formées, placez-les dans le panier de l’Airfryer sans les superposer et laissez cuire pendant 10 à 15 minutes jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées et croustillantes. Servez immédiatement pour profiter de leur texture idéale.

Préchauffez votre Airfryer à 180°C.

Mélangez le thon, le fromage, les épices et les herbes.

Garnissez et pliez les feuilles de brick.

Cuisez dans l’Airfryer pendant 10-15 minutes.

Les bricks au thon sont un choix excellent pour un repas rapide et délicieux. Avec un Airfryer, vous profiterez d’un plat à la fois croustillant et léger, parfait pour une soirée entre amis ou un repas familial sans complications. N’hésitez pas à expérimenter avec différents assaisonnements et ajouts pour rendre ce plat encore plus savoureux selon vos goûts. Bon appétit!

