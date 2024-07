L’alerte santé sur votre sachet de framboises Carrefour, que faire pour garantir sécurité ?

Une alerte sanitaire pour les amateurs de framboises #

Ces fruits, généralement prisés pour leur fraîcheur et leurs bienfaits, sont aujourd’hui au centre d’une préoccupation majeure pour la santé publique.

Le norovirus, connu pour être l’un des principaux agents de gastro-entérite, a été identifié dans ces produits vendus entre avril et juin 2024. Les consommateurs sont invités à vérifier leurs achats et à prendre les mesures nécessaires pour éviter de tomber malades.

Comment identifier le produit contaminé ? #

Pour savoir si vous êtes en possession des framboises concernées par ce rappel, il est essentiel de vérifier le numéro de lot, le GTIN et la date de durabilité minimale indiqués sur l’emballage. Le lot incriminé porte le numéro 50616301, avec un GTIN de 3560071331771 et une date de durabilité minimale fixée au 3 avril 2026.

Ces informations vous permettront de déterminer si votre sachet de framboises fait partie de ceux qui doivent être évités. Si c’est le cas, il est recommandé de ne pas les consommer pour éviter tout risque de maladie.

Que faire si vous avez déjà consommé ces framboises ? #

Si après avoir mangé ces framboises vous ressentez des symptômes tels que vomissements, diarrhées, nausées, ou tout autre signe de gastro-entérite, il est crucial de consulter rapidement votre médecin. Informez-le de la consommation récente de ce produit spécifique.

Il est important de noter que le norovirus a un délai d’incubation pouvant aller jusqu’à 48 heures, donc même si vous vous sentez bien immédiatement après avoir consommé les framboises, restez vigilant aux symptômes dans les jours suivants.

Voici quelques conseils supplémentaires pour gérer la situation :

Isoler le produit et ne pas le consommer.

Consulter immédiatement un professionnel de santé en cas de symptômes.

Maintenir une bonne hydratation, surtout en cas de vomissements ou de diarrhée.

La sécurité alimentaire est primordiale, et ce rappel de produit souligne l’importance d’être attentif aux informations fournies sur les emballages des produits alimentaires. Pour plus d’informations, Carrefour a mis en place un service client dédié pour répondre à toutes vos questions concernant ce rappel. Prenez soin de vous et de votre entourage en suivant ces recommandations.