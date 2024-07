L’art des beignets de carnaval croustillants avec votre Airfryer, prêts en moins de 15 minutes

Introduction aux beignets de carnaval #

Réalisés avec un Airfryer, ces petits délices promettent croustillant et légèreté sans les inconvénients d’une friture traditionnelle.

Traditionnellement associés à la période festive du carnaval, ces beignets se distinguent par leur texture aérienne et leur goût subtilement parfumé. Découvrez comment transformer votre cuisine en un véritable atelier de pâtisserie avec cette recette facile et rapide.

Les ingrédients clés #

La réussite de ces beignets repose sur quelques ingrédients simples mais essentiels. Vous aurez besoin de farine, d’œuf, de sucre, de beurre, de lait, d’un peu de levure de boulanger et d’une touche d’arôme fleur d’oranger pour apporter cette note distinctive qui ravira vos papilles.

À lire La préparation des bricks au thon au Airfryer pour un repas croustillant et savoureux, prête en moins de 15 minutes

Chaque ingrédient doit être dosé avec précision pour garantir la texture parfaite. Ainsi, une balance de cuisine précise se révèle indispensable pour suivre cette recette à la lettre et obtenir des beignets toujours réussis.

Préparation et cuisson #

Commencez par tiédir légèrement le lait avec le sucre et le beurre. Dans un saladier, mélangez la farine et la levure, puis incorporez les œufs et le mélange lait-beurre-sucre. L’ajout de l’arôme de fleur d’oranger viendra parfaire cette préparation pour une pâte homogène et légèrement collante.

Après avoir laissé reposer la pâte pour qu’elle double de volume, étendez-la et découpez des formes à l’aide d’un emporte-pièce. Les beignets seront ensuite cuits dans l’Airfryer pendant environ 6 minutes à 190°C, jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillants.

Farine: 500 g

Lait: 10 cl

Beurre: 30 g

Sucre: 40 g

Oeuf: 1

Levure de boulanger: 10 g

Arôme fleur d’oranger: 1 cuillère à soupe

Sel: une pincée

En adoptant cette méthode de cuisson moderne, vous pouvez savourer des beignets moins gras tout en conservant une texture agréable et un goût exquis. Servez ces merveilles lors de votre prochain rassemblement familial ou festif et regardez vos invités se délecter de chaque bouchée.

À lire L’art de cuisiner un carré d’agneau rôti parfaitement croustillant avec votre Airfryer, prêt en moins de 15 minutes

Variante possible : pour ceux qui préfèrent, l’arôme de fleur d’oranger peut être remplacé par de la vanille, de l’extrait de citron, ou de l’amande, permettant ainsi d’ajuster la recette selon les préférences de chacun.