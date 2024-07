Les steaks végétaux révolutionneront votre panier de courses pour seulement 3 euros

La quête d'une alimentation plus respectueuse de l'environnement pousse de plus en plus de Français à réduire leur consommation de viande.

La révolution végétale dans votre supermarché #

Une étude récente révèle que près de 39% des consommateurs souhaitent diminuer leur apport en produits carnés. Ce mouvement n’est pas seulement une question de protection animale, mais aussi une réponse aux défis climatiques et de santé publique.

Face à cette tendance, les rayons de nos supermarchés voient fleurir une multitude de substituts végétaux. Mais face à cette profusion, comment choisir ? Le magazine « Que Choisir » a testé 20 produits pour nous guider vers les meilleures options disponibles.

Un critère de sélection rigoureux pour votre santé #

Le jugement de « Que Choisir » ne se base pas uniquement sur le goût. Les experts ont analysé la composition nutritionnelle, scrutant la teneur en sel, en fer, et autres micronutriments essentiels. Il en ressort que si ces produits sont bénéfiques pour la planète, ils ne le sont pas toujours pour notre santé, souvent en raison d’une forte teneur en sel et d’un manque en certains micronutriments vitaux.

Les produits végétaux sont comparés à leurs équivalents carnés, souvent moins salés et plus riches en nutriments tels que le fer ou la vitamine B12. L’étude souligne l’importance de surveiller son alimentation globale, surtout pour ceux qui consomment peu ou pas de viande et de poissons.

Le palmarès des champions végétaux #

La compétition était rude, mais certains produits se sont distinctement démarqués. Les galettes mexicaines à base de haricot rouge, emmental et cumin de Biocoop ont pris la tête du classement. Cette recette simple mais savoureuse, alliant quinoa, maïs, et légumineuses, a su convaincre par son goût et sa composition équilibrée, malgré un Nutri-Score C dû à une teneur élevée en matières grasses et en sel.

En deuxième position, nous trouvons les galettes de soja et blé à la tomate, basilic, et mozzarella de Sojasun, suivies de près par les galettes de boulgour de riz et lentilles de Céréal Bio. Ces produits, notés pour leur qualité gustative et leur composition, offrent des alternatives convaincantes pour ceux qui cherchent à diversifier leur alimentation.

En résumé, voici les meilleurs choix selon « Que Choisir » :

Galettes mexicaines, haricot rouge, emmental et cumin, Biocoop, bio, 3,80 €, note de 14,9/20

Galettes soja & blé tomate, basilic, mozzarella, Sojasun, 3,55 €, note de 14,4/20

Les galettes boulgour de riz et lentilles, petits légumes & épices colombo, Céréal bio, bio, 3,19 €, note de 14,3/20

Ces alternatives végétales offrent non seulement une option plus écologique et éthique, mais peuvent également enrichir votre cuisine avec de nouvelles saveurs et textures. Choisir judicieusement permet de concilier plaisir gustatif et responsabilité environnementale et sanitaire. La prochaine fois que vous visiterez votre supermarché, gardez ces informations en tête pour faire un choix éclairé.