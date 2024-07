Une glace framboise-pastèque faite maison sans sorbetière, prête en 6 minutes

Une recette rafraîchissante pour l’été #

Cette recette de glace à la framboise et à la pastèque, sans sorbetière, est l’alliée parfaite de vos après-midis ensoleillés. Simple et rapide, elle est aussi saine, mettant en avant des ingrédients frais et peu caloriques.

Imaginez pouvoir savourer une glace maison sans avoir à compter les calories ou à vous inquiéter des additifs alimentaires des produits industriels. C’est non seulement un plaisir gustatif mais aussi un choix bien-être pour votre corps.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser cette délicieuse glace, vous aurez besoin de quelques ingrédients simples et naturels. Commencez par préparer ½ pastèque, de préférence petite et bien mûre, 250 ml de lait végétal selon votre préférence, 100 g de framboises fraîches ou congelées, 2 cuillères à soupe de sirop d’agave pour adoucir, et le jus d’½ citron vert pour une touche d’acidité rafraîchissante.

Cette combinaison d’ingrédients non seulement flatte le palais mais apporte également une richesse en nutriments, vitamines et antioxydants, essentiels pendant les chauds mois d’été.

Préparation pas à pas #

La préparation de cette glace est un jeu d’enfant. Commencez par découper la pastèque en retirant les graines et en coupant la chair en cubes. Placez ces cubes, ainsi que la demi-pastèque évidée, au congélateur idéalement la veille. Ce procédé assure une texture parfaite pour votre glace.

Le jour de la préparation, mettez les cubes de pastèque congelés dans un mixeur, ajoutez les framboises, le sirop d’agave et la moitié du lait végétal. Commencez à mixer et ajustez la consistance en ajoutant peu à peu le reste du lait. Vous devriez obtenir une texture onctueuse, parfaite pour être servie immédiatement.

½ pastèque de petite taille

250 ml de lait végétal

100 g de framboises fraîches ou congelées

2 càs de sirop d’agave

½ citron vert

La présentation de cette glace peut également devenir un élément de décoration pour vos repas estivaux. Servez-la directement dans la coque de la demi-pastèque congelée, râpez un peu de zeste de citron vert sur le dessus pour une finition esthétique et savoureuse. Cette recette est non seulement un régal pour les papilles mais aussi pour les yeux, making it a perfect centerpiece for summer gatherings.

Cette glace maison à la framboise et à la pastèque est l’exemple parfait de comment une recette simple peut transformer votre été. Elle est idéale pour les adultes et les enfants, permettant à tous de se régaler sans culpabilité. Profitez des joies de l’été avec cette glace maison sans sorbetière!