Découvrez comment transformer des pommes en un dessert exquis et facile au barbecue

Quoi de mieux qu'un dessert simple et rafraîchissant pour compléter un repas barbecue?

Introduction à la recette simple et délicieuse #

Les pommes en papillote, cuites directement sur les braises, offrent une expérience culinaire à la fois rustique et savoureuse.

Cette recette ne requiert que quelques ingrédients et se prépare en un clin d’œil. Parfait pour ceux qui cherchent à ajouter une touche sucrée à leur menu de barbecue sans trop de complications.

Les ingrédients nécessaires #

La base de cette recette repose sur des pommes ou des poires, selon votre préférence. Vous aurez besoin d’une pomme par personne et de sucre vanillé pour rehausser le goût fruité.

Le sucre vanillé, ajouté à la cuisson, permet de caraméliser légèrement les fruits, leur donnant ainsi une texture et un arôme irrésistibles. La quantité recommandée est de 5 à 6 grammes par fruit.

Préparation et cuisson #

La préparation des pommes en papillote est d’une simplicité enfantine. Commencez par découper les pommes en quartiers ou en tranches, selon votre préférence, puis disposez-les sur une feuille de papier aluminium.

Saupoudrez de sucre vanillé avant de fermer hermétiquement la papillote. Placez-la ensuite sur le grill du barbecue et laissez cuire pendant environ 10 à 15 minutes. La durée peut varier selon l’intensité des braises.

Personnalisation et accompagnements #

Chaque convive peut personnaliser sa papillote selon ses goûts. Parmi les options populaires, on trouve l’ajout de confiture, de sirop d’érable ou même d’un morceau de chocolat juste avant de servir.

Une boule de glace à la vanille ou un peu de crème chantilly peuvent également accompagner merveilleusement bien ce dessert chaud et fondant.

Pommes ou poires

Sucre vanillé (5-6 g par fruit)

Papier aluminium

Barbecue avec des braises moyennes

En résumé, les pommes en papillote au barbecue constituent une excellente manière de profiter des fruits de saison tout en offrant un dessert spectaculaire et simple à préparer. Que ce soit pour une soirée entre amis ou un repas familial, ce dessert est sûr de ravir vos convives. Préparez-vous à recevoir des compliments pour cette douceur sucrée, chaude et réconfortante!

N’oubliez pas de profiter de ces moments de préparation pour intégrer vos proches dans l’activité, faisant de ce dessert non seulement un régal pour les papilles, mais aussi un moment de partage et de convivialité. Bon barbecue et bonne dégustation!