Découvrez la douceur des coupes crémeuses aux poires caramélisées, une recette pour égayer vos papilles

Les coupes crémeuses aux poires caramélisées représentent un dessert à la fois élégant et réconfortant, parfait pour clôturer un repas sur une note douce et parfumée.

Introduction à la recette #

Cette recette combine la douceur du fromage blanc et de la crème allégée avec la richesse des poires et du caramel, offrant ainsi un équilibre de saveurs exquis.

Facile à préparer en seulement 40 minutes, ce dessert est idéal pour surprendre vos invités ou pour se faire plaisir lors d’une soirée cosy à la maison. Suivez les étapes décrites ci-dessous pour réussir ce délicieux dessert.

Les ingrédients clés #

La qualité des ingrédients est essentielle pour réaliser ce dessert. Vous aurez besoin de poires Williams bien mûres, de crème allégée, de fromage blanc à 0% de matière grasse, ainsi que de sucre pour la réalisation du caramel. Le zeste d’orange et de citron apporteront une touche d’agrume rafraîchissante, tandis que le gingembre en poudre ajoutera une note légèrement épicée.

Il est également conseillé d’utiliser de petits grains de raisin muscat pour décorer et ajouter une texture croquante. N’oubliez pas le jus de pomme qui, en se mélangeant au caramel, créera une sauce onctueuse et savoureuse.

Étapes de préparation #

Commencez par préparer les poires. Pelez-les et coupez-les en dés avant de les faire revenir dans un mélange de beurre et de sucre jusqu’à ce qu’elles soient dorées et caramélisées. Ensuite, disposez les poires au fond de chaque coupe.

Pour la crème, mélangez le fromage blanc avec la crème allégée et un peu de sucre. Ajoutez les zestes d’orange et de citron ainsi qu’une pincée de gingembre en poudre pour relever le tout. Versez cette préparation sur les poires caramélisées, puis réfrigérez pendant au moins une heure avant de servir.

3 poires Williams bien mûres

25g de beurre

140g de sucre

300g de fromage blanc à 0% de MG

300g de crème allégée

5 cl de jus de pomme

20 grains de raisin muscat

Zeste d’orange et de citron

0.5 cuillère à café de gingembre en poudre

En suivant ces consignes simples, vous obtiendrez un dessert à la fois crémeux et caramélisé qui ravira assurément tous vos convives. Servez ces coupes bien frais pour un maximum de plaisir. Le contraste entre la fraîcheur de la crème et le caramel chaud des poires est absolument divin. Bonne dégustation !

