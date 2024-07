Redécouvrez la quiche : une recette sublime de quiche aux asperges et au jambon qui ravira vos papilles et celles de vos convives

Un classique revisité #

Une des variantes les plus savoureuses de la saison est sans doute la quiche aux asperges et au jambon. C’est une recette qui allie la douceur des asperges avec le caractère du jambon dans une harmonie parfaite.

Cette quiche se distingue par sa facilité de préparation et ses ingrédients simples mais de grande qualité. Avec un temps de préparation d’une heure et vingt minutes, vous aurez un plat à la fois traditionnel et original, idéal pour un repas convivial en famille ou entre amis.

Les ingrédients clés #

Le succès de cette quiche réside dans le choix des ingrédients. Pour commencer, il vous faudra des asperges fraîches, un légume de printemps par excellence, qui apporte une texture croquante et un goût subtil. Le jambon, coupé en dés, ajoute une touche de salinité qui contraste agréablement avec la douceur des asperges.

Les autres composants essentiels incluent trois œufs, vingt centilitres de crème liquide, et une pincée de sel pour rehausser les saveurs. Ajoutez à cela une centaine de grammes de beurre, qui confère à la pâte brisée une texture riche et croustillante, sans oublier le fromage râpé pour une touche finale gourmande.

étapes de préparation #

La préparation de cette quiche commence par la réalisation de la pâte brisée. Mélangez farine et beurre coupé en dés jusqu’à obtenir une consistance sablonneuse. Ajoutez un peu d’eau pour lier le tout et laissez reposer au frais. Pendant ce temps, préparez vos asperges en les faisant cuire légèrement pour qu’elles restent croquantes.

Étalez ensuite la pâte dans un moule, disposez harmonieusement les asperges et les dés de jambon. Battez les œufs avec la crème, assaisonnez de sel, de poivre et de noix muscade, puis versez sur la préparation. Saupoudrez de fromage râpé avant de mettre au four. Laissez cuire jusqu’à ce que la quiche soit dorée et ferme au toucher.

Temps total nécessaire : 1h20

Niveau de difficulté : facile

Coût : moyen

Que ce soit pour un dîner rapide en semaine ou comme plat principal lors d’un brunch dominical, cette quiche aux asperges et au jambon est une option délicieuse et raffinée qui plaît à tous. Servez-la chaude, accompagnée d’une salade verte pour un repas équilibré et plein de saveurs. La quiche, avec ses multiples variations, continue de prouver qu’elle a sa place dans la cuisine moderne, en s’adaptant aux produits de saison et aux goûts de chacun. Un vrai délice à redécouvrir et à partager !

