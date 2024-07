Découvrez comment préparer des croquettes de crevettes à l’Ostendaise qui raviront vos papilles et celles de vos invités

Une entrée chic et savoureuse #

Elles représentent une véritable tradition culinaire de la région d’Ostende, apportant avec elles toute la saveur de la mer du Nord. Cette recette, alliant finesse et gourmandise, est parfaite pour démarrer vos repas sur une note élégante.

Le secret de leur succès réside dans la qualité des crevettes utilisées. Idéalement, choisissez des crevettes fraîches et locales, qui garantissent un goût authentique et riche. Les crevettes sont le cœur de cette recette, donc leur fraîcheur est non-négociable.

La préparation pas à pas #

Commencez par cuire les crevettes, puis décortiquez-les soigneusement. Le bouillon de cuisson, enrichi d’aromates, servira à préparer une béchamel épaisse, dans laquelle vous incorporerez les crevettes hachées. Cette étape est cruciale pour garantir le lien parfait entre les saveurs et la texture des croquettes.

Une fois que la préparation a refroidi, façonnez vos croquettes. Enrobez-les d’abord de farine, puis d’œuf battu, et enfin de chapelure panko pour un croustillant inégalé. La chapelure panko, légère et aérée, est idéale pour ce type de recette car elle absorbe moins d’huile et reste croustillante plus longtemps.

Des astuces pour un résultat parfait #

Le friture des croquettes doit être réalisée à la bonne température : ni trop chaude pour éviter de brûler la chapelure, ni trop froide pour empêcher les croquettes de devenir huileuses. Un thermomètre de cuisine vous aidera à maintenir une température constante d’environ 180°C. Faites frire les croquettes jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes, ce qui prend généralement 4 à 5 minutes.

Juste avant de servir, disposez les croquettes sur du papier absorbant pour retirer l’excès de graisse. Servez-les chaudes, accompagnées de tranches de citron et, pour ceux qui le désirent, d’une petite touche de mayonnaise maison ou d’une sauce tartare légèrement relevée.

Choisissez des crevettes fraîches et de qualité.

Utilisez du bouillon de cuisson des crevettes pour enrichir la béchamel.

Optez pour la chapelure panko pour un croustillant optimal.

Maintenez l’huile de friture à environ 180°C pour une cuisson parfaite.

Servez les croquettes bien chaudes avec un quartier de citron.

Les croquettes de crevettes à l’Ostendaise sont un régal pour les yeux autant que pour le palais, transformant chaque bouchée en une expérience inoubliable. Que ce soit pour un dîner en famille ou une occasion spéciale, ce plat est sûr de captiver tous vos invités. Bonne dégustation !

