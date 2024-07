Découvrez comment préparer un délicieux pain de poisson en moins d’une heure

Une entrée raffinée et facile à préparer #

Cette recette rapide et délicieuse saura ravir vos convives sans vous demander des heures de préparation.

La combinaison de saumon en conserve et de concentré de tomates offre un mélange savoureux qui mettra en appétit tous vos invités. Ajoutez à cela quelques œufs et de la crème allégée pour lier le tout, et vous obtenez un plat moelleux et savoureux.

Les ingrédients clés pour un succès garanti #

Pour cette recette, vous aurez besoin de quelques ingrédients simples mais essentiels : deux boîtes de saumon en conserve, une boîte de concentré de tomates, six œufs et 5 cl de crème allégée. N’oubliez pas de saler et poivrer selon votre goût pour relever les saveurs.

Le saumon, riche en oméga-3, et les œufs, excellents pour leur apport en protéines, font de ce pain de poisson un choix sain et nourrissant. Le concentré de tomates apporte une touche de couleur et d’acidité agréable qui balance parfaitement la douceur du saumon.

Préparation et conseils pour un pain de poisson parfait #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C (thermostat 6). Pendant ce temps, mélangez dans un grand bol les œufs, la crème, le concentré de tomates, le saumon émietté, du sel et du poivre. Assurez-vous de bien mélanger les ingrédients pour que le goût soit homogène.

Versez la préparation dans un moule à cake préalablement graissé et faites cuire au four pendant environ 35 minutes. Une fois cuit, laissez refroidir et réservez au réfrigérateur pendant 24 heures. Cela permettra à votre pain de poisson de se tenir parfaitement lors du démoulage.

Saumon en conserve : riche en protéines et oméga-3

Concentré de tomates : apporte couleur et acidité

Oeufs : lient les ingrédients et enrichissent la texture

Crème allégée : pour une touche de douceur et de légèreté

Sel et poivre : essentiels pour relever les saveurs

Cette recette de pain de poisson est non seulement rapide à préparer, mais elle est aussi délicieuse et peut être adaptée selon vos préférences. Ajoutez des herbes fraîches comme de l’aneth ou du persil, ou encore une pincée de paprika pour une version plus épicée. Servez ce plat avec une salade verte ou des légumes de saison pour un repas complet et équilibré. Bon appétit !

