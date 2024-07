Découvrez la recette ancestrale du Travers de porc à la Dahn, un délice pour vos papilles

Le Travers de porc à la Dahn est bien plus qu'un simple plat.

Une recette ancestrale #

C’est une recette qui traverse les âges et invite à un voyage gustatif unique. Originaires de la région de Dahn, ces travers de porc sont préparés avec une marinade spéciale qui les rend irrésistibles.

La préparation commence par l’imprégnation des morceaux de porc dans un mélange d’huile d’olive, de sauce soja et d’une généreuse quantité d’ail. Laissez les saveurs s’infuser pendant au moins une heure pour que la viande absorbe tous les arômes.

Les ingrédients clés #

Pour réussir ce plat, vous aurez besoin d’un kilogramme de travers de porc, de l’huile d’olive, de la sauce soja claire et de l’ail. Ces ingrédients simples se transforment, grâce à la marinade, en un festin savoureux et juteux.

À lire Explorez les saveurs de l’île de la Réunion avec cette recette authentique de poulet massalé

Le secret réside dans la qualité des produits utilisés. Optez pour de l’huile d’olive de bonne qualité et une sauce soja légère pour un équilibre parfait des saveurs. Les gousses d’ail, quant à elles, doivent être fraîches pour un goût intense et authentique.

Le processus de cuisson #

La cuisson des travers de porc à la Dahn se fait généralement au four. Préchauffez votre four à 180°C et placez les morceaux de porc marinés sur une grille au-dessus d’un plat de cuisson. Cette technique permet à la viande de cuire uniformément tout en conservant son moelleux.

Pendant la cuisson, arrosez régulièrement la viande avec la marinade restante. Cela empêchera le porc de se dessécher et enrichira encore plus le goût. Après environ une heure, vous obtiendrez des travers de porc parfaitement dorés et croustillants à l’extérieur, tout en restant tendres à l’intérieur.

Voici une liste des étapes clés pour préparer le Travers de porc à la Dahn :

À lire Découvrez comment ravir vos papilles avec des légumes farcis au riz et épinards, un plat simple et délicieux

Mariner les travers de porc dans l’huile d’olive, la sauce soja et l’ail.

Laisser mariner au moins une heure.

Préchauffer le four à 180°C.

Cuire au four sur une grille pendant environ une heure.

Arroser avec la marinade pendant la cuisson.

En suivant ces étapes, vous êtes sûr de ravir les palais les plus exigeants. Le Travers de porc à la Dahn est idéal pour un repas en famille ou entre amis. Accompagnez-le de légumes de saison grillés ou d’une salade fraîche pour un repas complet et équilibré. Bon appétit !